Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам

Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис

Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис

иллюстративное фото: из открытых источников

Полномасштабная война в Украине продолжается, продолжается и процесс всеобщей мобилизации, как главный элемент пополнения Вооруженных сил Украины свежей кровью. Идет, прямо скажем, в непростых условиях. В последнее время увеличилось количество реальных, а не вымышленных пророссийскими или прямо российскими интернет-манипуляторами конфликтов между сотрудниками территориальных центров комплектования, которые и занимаются мобилизацией, и обычными гражданами. И проблема эта нелинейна, а требует комплексного подхода. К которому, кажется, никто не готов и даже не думает над этим.

Винницкая аллюзия на Сантьяго

На выходных прогремел украинскими онлайн-СМИ скандал в Виннице, где одни местные жители решили отбить у ТЦКшников других местных жителей, удерживаемых на одном из местных стадионов, ставшего местом содержания этих людей.

Конечно, многие тут же провели едкую параллель с другим стадионом, Национальным в столице Чили Сантьяго. Для тех, кто не в курсе, объясним – после государственного переворота в этой латиноамериканской стране победители, хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом, устроила на "Насьонале" лагерь для интернирования враждебно настроенных граждан Чили.

Эти две ситуации, конечно, принципиально разные. У нас и переворота нет, и на стадионе удерживали не врагов текущей власти, и никаким интернированием это не пахло. Но, как вы понимаете, это не мешало появиться такой параллели.

В ответ же прозвучали не менее жесткие заявления - не от власти или представителей тамошнего ТЦК, а от соответственно настроенных граждан, которые прибегли и к оскорблениям типа "мамины черешеньки" или "гражданские существа", и к более радикальным призывам - в частности, о том, что "демократия задолбала" (в оригинале было вообще).

Словом, как это и происходит в последнее время, обе стороны этого необъявленного официально конфликта остались при своей позиции, как и государственные/военные структуры, которым сделать это гораздо проще, потому что можно просто ничего не комментировать (как в случае со скандальным законопроектом об уничтожении независимости НАБУ/САП). И в этом статусе-кво действительно и кроется главная проблема современной Украины.

Буковель и опустевшие деревни вокруг

Потому что война продолжается. И будет продолжаться – неизвестно, сколько еще времени. А украинские военнослужащие погибают – даже если об этом пытаются не говорить, все равно, рано или поздно какой-нибудь Дональд Трамп возьмет и обнародует какие-то данные. Точные или нет, но данные, заставляющие упомянуть, что война – это не только герои, подвиги и "движ". Это еще и смерть. Смерти тех людей, которых нужно компенсировать.

А с этим, как видим, ситуация ухудшается с каждым днем. Мы все заглядываем за ребр, как быстро там падает экономика страны-агрессора – но у нас с мобилизацией ситуация не лучше. И можно много говорить о том, что все эти истории с "бусификацией" это фейк и российские ИПСО, но на самом деле ситуация гораздо сложнее и глубже.

Скажем, на днях появилось видео дороги на Буковель – которая была забита машинами и превратилась в бесконечную тянучку, (подобная ситуация этим летом наблюдалась, по словам местных жителей, и в районе другого украинского курорта – Шацких озер), в которой за рулем автомобилей сидели далеко не только женщины. А при этом в селах Ивано-Франковской области, где расположен пафосный курорт, мужчин мобилизационного возраста практически не осталось. Какова реакция местных граждан, которые видят такие откровенно разные картины военного времени? Понятно, какой.

Неприятные вопросы для всех

Вот в чем суть нынешней проблемы. В том, что полноценного и адекватного процесса мобилизации нет с 2022 года. Тогда в начале полномасштабной войны территориальные центры комплектования выручили толпы добровольцев, которых не нужно было ловить по улицам. Но даже тогда ТЦК не сделали никаких выводов – в частности, не взяли на карандаш тех, кто пришел сам, но не подошел ВСУ в том моменте. Не один и не два случаев, когда люди весной 2022 года обивали пороги ТЦК, где их чуть не гнали домой – а потом перестали стремиться попасть в армию. И либо превратились в "уклончантов", либо попали в ВСУ, но уже на должности вроде спикера/пресссекретаря и тому подобное.

Почему это произошло? Почему изменилось отношение общества? Почему те, кто в 2022-м шел прямо на войну, все равно, куда – в 2024-м и тем более в 2025-м начали искать, будем говорить честно, максимально безопасное место? Вот на какие вопросы нужно искать ответ. И их этих вопросов очень много. Например – повлияло ли на мотивацию украинцев откровенно антинародное изменение главнокомандующего ВСУ? У каждого из вас найдется хотя бы один военный, комментировавший назначение Сырского в, мягко говоря, отрицательных тонах. Почему?

Где и в каких условиях мы будем жить?

Возможно, всем – властям прежде всего, а также гражданам, как про-, так и антиТЦКшно настроенным – нужно отойти от раздувания истерии вокруг последствий, а заняться борьбой с причинами? Потому что, с одной стороны, мобилизация в любом случае нужна, хотя бы для того, чтобы не потерять всю территорию к Днепру (да и даже этот, удобный для обороны плацдарм, надо будет кем-то содержать, потому что на Херсонщине оккупанты время от времени пытаются вернуть себе правобережную часть, потерянную еще 2022-2022). Но с другой – чем больше будет подобных винницким инцидентам, тем сильнее пламя ненависти к ТЦК (и к "гражданским существам" тоже, да) будут раздуваться из-за поребрика. И рано или поздно, если не решить этот вопрос – произойдет такой взрыв, который разнесет Украину вдребезги.

После чего окажется, что все эти годы отчаянного и героического сопротивления, все эти жертвы, которых уже и так немало, были напрасны. Что тогда скажут все участники процесса? Продолжают ли в привычной манере обвинять своих оппонентов – мол, все это исключительно из-за них?

И здесь уже не требуется никакого патриотизма – просто практический подход. Где ты и народ твой будешь жить? В какой стране? И – в каких условиях? Это о том, что "демократия задолбала". Потому что если Украина выиграет (не проиграет), но превратится в автократию а-ля Россия – это не победа. Суть существования Украины как раз в том, чтобы не просто дать дом украинцам с их нашим украинским языком, а чтобы этот дом был максимально демократичным. Потому что украинская диктатура она только на первый взгляд будет лучшим вариантом, чем российская. А на самом деле…

Впрочем, война, подчеркнем еще раз, продолжается. И с этим жить. И с этим строить день сегодняшний и завтрашний. Желательно строить так, чтобы в дни послезавтра не было параллелей с чилийским стадионом или еще более неприятными примерами мировой истории. И одновременно – чтобы не было намеков на финал Первых освободительной борьбы. Да, это нелегкая, очень нелегкая задача. Но никто не говорил, что будет просто. "Просто" было раньше, до полномасштабной войны. Теперь есть то, что имеем. И надо по крайней мере не усугубить ситуацию.