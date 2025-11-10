НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и в "Энергоатоме", – Железняк

Фото: Минэнерго

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает RegioNews .

"У Германа Галущенко обыск НАБУ. И в "Энергоатоме" говорят тоже", - говорится в сообщении.

Других деталей пока не сообщается.

Напомним, 10 ноября детективы НАБУ проводит обыск у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" – соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. В СМИ сообщается, что Миндич покинул Украину за несколько часов до обыска.