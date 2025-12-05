Серия ударов БПЛА по Харькову: Терехов подтвердил три взрыва
В Харькове вечером 4 декабря зафиксировали три удара вражеских дронов
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
По его словам, первый взрыв произошел в Основянском районе, где предварительно подтвержден прилет ударного БПЛА.
Вскоре Терехов сообщил о втором ударе в том же районе.
Впоследствии мэр подтвердил третий прилет вражеского беспилотника по Харькову.
Информация о последствиях уточняется.
Напомним, ночью 4 декабря россияне атаковали ударными беспилотниками населенные пункты Харьковщины. Возникли масштабные пожары. Пострадала 62-летняя женщина, которую с травмами головы и тела госпитализировали в больницу.
