Серия ударов БПЛА по Харькову: Терехов подтвердил три взрыва

В Харькове вечером 4 декабря зафиксировали три удара вражеских дронов

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, первый взрыв произошел в Основянском районе, где предварительно подтвержден прилет ударного БПЛА.

Вскоре Терехов сообщил о втором ударе в том же районе.

Впоследствии мэр подтвердил третий прилет вражеского беспилотника по Харькову.

Информация о последствиях уточняется.

Напомним, ночью 4 декабря россияне атаковали ударными беспилотниками населенные пункты Харьковщины. Возникли масштабные пожары. Пострадала 62-летняя женщина, которую с травмами головы и тела госпитализировали в больницу.