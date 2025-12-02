Отца детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи: сменили меру пресечения на ночной домашний арест

Печерский суд Киева принял решение изменить меру пресечения отцу детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, Сентябрю Магамедрасулову. Его уволили из СИЗО и перевели под ночной домашний арест

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Во время судебного заседания прокурор отметил, что на сегодняшний день "актуальность содержания Магамедрасулова под стражей уменьшилась", поэтому попросил изменить меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 900 тысяч гривен. Однако защита поддержала позицию по изменению меры пресечения и настоял на домашнем аресте, отметив, что такой размер залога является чрезмерным для пенсионера.

Защитники также обратили внимание на ухудшение здоровья Сентябра Магамедрасулова, в частности, на потерю зрения на правый глаз, что требует оперативного вмешательства.

Решение принял судья Михаил Юшков, который, учитывая эти обстоятельства, отпустил Сентябра Магамедрасулова под ночной домашний арест.

Не обошлось без инцидента: перед началом заседания Киевский апелляционный суд получил уведомление о минировании помещения, из-за чего судебный процесс был временно отложен.

Что предшествовало задержанию?

В июле этого года детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов и его отец были задержаны по подозрению в пособничестве россии. По данным следствия, Руслан Магамедрасулов помогал своему отцу, имеющему паспорт России, продавать техническую коноплю в Дагестан. Кроме того, в СБУ заявили, что мать Магамедрасулова получает пенсию в ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях.

Относительно самого детектива следствие проверяет его на возможные связи с российскими спецслужбами. В частности, по данным СБУ, он "тесно контактировал" с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, которого, по информации ведомства, давно завербовала ФСБ. Во время обысков дома Христенко были найдены материалы НАБУ, содержащие служебную и конфиденциальную информацию.

С другой стороны, в НАБУ заявили, что Магамедрасулов активно способствовал получению ключевых доказательств по делу о коррупции в "Энергоатоме", что является важнейшим элементом в расследованиях против коррупционных схем в сфере энергетики.

Руслан Магамедрасуло: подозрения

Дело против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра ведут Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора. Впервые их подозрения объявили 21 июля 2025 , когда СБУ одновременно провела десятки обысков у работников Национального антикоррупционного бюро.

На следующий день Верховная Рада приняла закон, фактически ограничивающий независимость НАБУ и САП , ссылаясь на якобы влияние России на эти органы. После массовых протестов и критики Запада парламент восстановил полномочия антикоррупционных органов.

Читайте также: Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонной площади"

Несмотря на это, Магамедрасулов и его 65-летний отец Сентябрь остаются под арестом. Их подозревают в продаже технической конопли представителям экономического сектора России.

СБУ утверждает, что Руслан Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли в Республику Дагестан (РФ), а их незаконное выращивание организовал его отец.

Сами Магамедрасулы не признают вины. Руслан и его защита настаивают, что дела открыты только для давления на НАБУ и дискредитации бюро.

Кроме того, 16 сентября СБУ и ДБР сообщили о новом подозрении Руслану Магамедрасулову. По версии следствия детектив использовал свои связи и служебное влияние для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

13 ноября в деле о масштабных хищениях в государственной компании "Энергоатом" двоих подозреваемых освободили из-под стражи после внесения залогов. За частную предпринимательницу Лесю Устименко уплатили 25 миллионов гривен, а за Людмилу Зорину – 12 миллионов.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского