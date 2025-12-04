16:35  04 декабря
Тысячи сбегают с фронта: у оккупантов проблемы с Запорожского фронта

04 декабря 2025, 21:10
Фото: Генштаб ЗСУ
В Запорожской области у оккупантов растет количество дезертиров. Журналисты рассказали о больших потерях у врага

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В 5-й гвардейской общевойсковой армии РФ, ведущей интенсивные бои на Мелитопольском направлении, официально 6 144 дезертира. Журналисты отметили, что это только те российские военные, которые внесены в списки о самовольном оставлении чистоты. Реальная цифра на самом деле больше.

Число дезертиров у россиян растет на фоне тяжелых боев в районе Гуляйполя и слухов о возможном прекращении войны.

"Несмотря на то, что им удалось продвинуться к окрестностям Гуляйполя, потери оказались катастрофическими. Темп продвижения окупантов - более трех километров в сутки - достигается ценой огромных жертв", - сообщают журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожском направлении постоянные блекауты влияют на возможности российских войск и тормозят их наступательные действия.

