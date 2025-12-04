Фото: иллюстративное

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуроры добились возмещения в государственный бюджет 4,1 млн. грн. налога на прибыль от местного производителя металлических конструкций и изделий. В ходе расследования установлено, что предприятие в течение года не учитывало в своих доходах сумму безвозвратной финансовой помощи.

Кроме того, директор компании искусственно завышал себестоимость производимой продукции в финансовой отчетности. Такие действия привели к занижению налога на прибыль на сумму 4,1 млн. грн. Выявленные нарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования руководитель предприятия признал свою вину и полностью возместил нанесенный государству ущерб. Материалы уголовного производства уже направлены в суд для принятия окончательного решения.

