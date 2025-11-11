Стало известно, какие псевдонимы использовали Миндич и другие фигуранты коррупционных дел

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

В частности, Миндича называли "Карлсоном", а Цукермана – "Шефом".

Кроме того, для максимальной конспирации Цукерман придумал псевдонимы для политиков, "пользовавшихся услугами отмывания денежных средств":

для министра энергетики Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

для министра национального единства Чернышева – "Че Гевара".

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.