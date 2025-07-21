Чиновник НАБУ задержан по подозрению в связях с РФ — детали спецоперации

фото: Офис Генпрокурора

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили Руслана Магамедрасулова, одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ, на ведении бизнеса с Россией и возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, Магамедрасулов, который официально дислоцируется в городе Днепр и координирует работу Бюро в прифронтовых областях (Днепропетровская и Запорожская), имел контакты с представителями страны-агрессора и помогал своему отцу — предпринимателю Сентябрю Магамедрасулову — незаконно продавать техническую коноплю в республики.

Следствие также выясняет, передавал ли должностное лицо РФ тайную информацию, в частности относительно запланированных следственных действий.

Кроме того, установлены тесные связи Магамедрасулова с беглым нардепом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который, по оперативным данным, сотрудничает с российскими спецслужбами и влияет на отдельные процессы в НАБУ.

В ходе проверки также выяснилось, что:

Отец фигуранта имеет российское гражданство, но этот факт не был указан при получении доступа к гостайне.

Его мать – Ирина Магамедрасулова – проживает в Киеве, однако получает пенсию от так называемой "ДНР", публикует пророссийские сообщения в соцсетях и выражает поддержку войне РФ против Украины.

Несмотря на должностные обязанности в регионах прифронтовых, Руслан Магамедрасулов постоянно находился в Киеве и недавно вернулся из элитного отдыха на острове Тенерифе, где провел несколько недель.

Сейчас готовится сообщение о подозрении по статье 111-2 УКУ — пособничество государству-агрессору.

Досудебное расследование продолжается. СБУ и ОГП проводят мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.

Напомним, ранее стало известно, что Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора проводят спецоперацию, цель которой – нейтрализация российского влияния на НАБУ. Впоследствии в ведомстве подтвердили обыски у их сотрудников.