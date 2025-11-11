Коррупция в энергетике: НАБУ разоблачило руководителя схемы в новых пленках

Скриншот с видео

Во время операции "Мидас" детективы НАБУ и САП установили руководителя преступной организации, известного по прозвищу Карлсон

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, он контролировал работу так называемой "прачечной", где отмывались средства, полученные преступным путем.

Из дома на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах – в частности, в энергетической и оборонной сферах.

В зафиксированных детективами разговорах Карлсон руководит финансовыми потоками, дает указания по "безопасности" и демонстрирует осведомленность о возможном внимании НАБУ к его деятельности.

НАБУ и "Энергоатом": все, что известно о расследовании

10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики, а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

