Вся мифология нынешней войны основывается на представлениях

На иллюзиях. На недостижимости. На нерелевантности

На глорифификации героизма. На страхе посмотреть в глаза реальности вне контуров мечтаний. На пожеланиях того, как правильно должно быть.

Ключевое слово мифотворчества – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. То, как должно быть. Но отнюдь не то, как есть на самом деле здесь и сейчас, на несправедливой земле. Все мифотворческие общества (или молодые общества, склонные к активному генерированию мифов) на самом деле законтачены с миром, которого не существует.

Для мифологии война является перманентным состоянием, которое можно бездонно поощрять пафосом. Для реальной политики война есть проблема, которую нужно как можно скорее закрывать, решать и заканчивать.

Пока рулит мифология войны. Поэтому так тяжело. Еще тяжелее будет, когда надувной матрасик мифологии прибьется к крутым скалам действительности.