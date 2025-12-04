22:46  04 декабря
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
04 декабря 2025, 21:52

Вся мифология нынешней войны основывается на представлениях

04 декабря 2025, 21:52
На иллюзиях. На недостижимости. На нерелевантности
иллюстративное фото: из открытых источников
На глорифификации героизма. На страхе посмотреть в глаза реальности вне контуров мечтаний. На пожеланиях того, как правильно должно быть.

Ключевое слово мифотворчества – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. То, как должно быть. Но отнюдь не то, как есть на самом деле здесь и сейчас, на несправедливой земле. Все мифотворческие общества (или молодые общества, склонные к активному генерированию мифов) на самом деле законтачены с миром, которого не существует.

Для мифологии война является перманентным состоянием, которое можно бездонно поощрять пафосом. Для реальной политики война есть проблема, которую нужно как можно скорее закрывать, решать и заканчивать.

Пока рулит мифология войны. Поэтому так тяжело. Еще тяжелее будет, когда надувной матрасик мифологии прибьется к крутым скалам действительности.

04 декабря 2025
