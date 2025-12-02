11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
10:15  02 декабря
В Одессе на кладбище мужчина сломал 86 надгробий: дело передали в суд
07:26  02 декабря
В Киеве пьяный водитель Tesla сбил насмерть 13-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 11:57

Коррупция в "Энергоатоме": задержан топ-чиновник за хищение 18,6 млн грн

02 декабря 2025, 11:57
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Киевская городская прокуратура совместно с СБУ задержали бывшего и.о. первого вице-президента "Энергоатома" и первого замминистра энергетики Украины

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Ему готовится уведомление о подозрении в присвоении имущества в особо крупных размерах, связанном с манипуляциями при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб.

По данным "Экономической правды", речь идет о Юрии Шейко.

Следствие установило, что с 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор на 105,642 млн грн, а уже через 12 дней подписал дополнительное соглашение, увеличив сумму контракта до 130,925 млн грн без экономического обоснования.

Внутренние проверки и судебно-экономическая экспертиза подтвердили, что стоимость услуг была искусственно завышена на 18,6 млн. грн., которые фактически исчезли со стратегического предприятия.

В ходе расследования структура собственности ПАО "Просто-Страхование" вывела следствие на цепь аффилированных компаний, связанных с российским финансовым сектором. Основным владельцем компании является кипрская LAVIDIA LIMITED (около 100% уставного капитала). Из-за ряда кипрских компаний и гражданина Армении следствие установило связь с дочерним предприятием Р-Интер и финансовой группой РЕСО, конечными бенефициарами которой являются граждане России.

Также в схеме фигурирует ПАО "Жизнь и Пенсия", среди акционеров которого есть гражданин РФ – президент холдинговой компании РЕСО.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП обнародовали так называемые пленки Миндича, указывающие на функционирование схемы откатов в компании "Энергоатом". По данным, от фирм-подрядчиков требовали 10-15% суммы сделки, а незаконно полученные средства отмывали из-за так называемого бэк-офиса в центре Киева. Общая сумма выведенных денег составила около 100 миллионов долларов.

Расследование НАБУ установило, что руководителем этой коррупционной схемы был бизнесмен Тимур Миндич. Согласно следствию, он контролировал финансовые потоки, определял размеры выплат и способствовал решению вопросов в своих интересах, в том числе в сферах энергетики и обороны, используя влияние на руководителей центральных органов власти.

1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения содержанию от стражи. Следующим шагом правоохранительных органов, вероятно, станет объявление его в международный розыск.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина коррупционная схема коррупция Энергоатом СБУ прокуратура Чиновник
В сериале "Слуга народа" предсказали бегство бизнесмена Миндича из Украины
02 декабря 2025, 10:18
Клиника и квартиры Цукермана под арестом в рамках расследования "Мидас"
01 декабря 2025, 09:57
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
На Покровском направлении российские бойцы грабят погибших товарищей – партизаны
02 декабря 2025, 12:59
Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении
02 декабря 2025, 12:52
Снимал "порчу" через соцсети: в Киеве будут судить псевдо-мольфара
02 декабря 2025, 12:47
В Херсонской области российский снаряд попал в дом: подробности
02 декабря 2025, 12:28
Под крики "Правительство вон!" фракция "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну ВР
02 декабря 2025, 12:15
Атаки РФ по энергетике: частично обесточены четыре области
02 декабря 2025, 11:33
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
02 декабря 2025, 11:29
Во Львовской области столкнулись легковушки: трое пострадавших
02 декабря 2025, 11:14
На Прикарпатье чиновник ТЦК жестоко избил военнообязанного: детали инцидента
02 декабря 2025, 10:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »