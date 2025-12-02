Коррупция в "Энергоатоме": задержан топ-чиновник за хищение 18,6 млн грн

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Ему готовится уведомление о подозрении в присвоении имущества в особо крупных размерах, связанном с манипуляциями при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб.

По данным "Экономической правды", речь идет о Юрии Шейко.

Следствие установило, что с 1 августа 2022 года чиновник заключил с ПАО "Просто-Страхование" договор на 105,642 млн грн, а уже через 12 дней подписал дополнительное соглашение, увеличив сумму контракта до 130,925 млн грн без экономического обоснования.

Внутренние проверки и судебно-экономическая экспертиза подтвердили, что стоимость услуг была искусственно завышена на 18,6 млн. грн., которые фактически исчезли со стратегического предприятия.

В ходе расследования структура собственности ПАО "Просто-Страхование" вывела следствие на цепь аффилированных компаний, связанных с российским финансовым сектором. Основным владельцем компании является кипрская LAVIDIA LIMITED (около 100% уставного капитала). Из-за ряда кипрских компаний и гражданина Армении следствие установило связь с дочерним предприятием Р-Интер и финансовой группой РЕСО, конечными бенефициарами которой являются граждане России.

Также в схеме фигурирует ПАО "Жизнь и Пенсия", среди акционеров которого есть гражданин РФ – президент холдинговой компании РЕСО.

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП обнародовали так называемые пленки Миндича, указывающие на функционирование схемы откатов в компании "Энергоатом". По данным, от фирм-подрядчиков требовали 10-15% суммы сделки, а незаконно полученные средства отмывали из-за так называемого бэк-офиса в центре Киева. Общая сумма выведенных денег составила около 100 миллионов долларов.

Расследование НАБУ установило, что руководителем этой коррупционной схемы был бизнесмен Тимур Миндич. Согласно следствию, он контролировал финансовые потоки, определял размеры выплат и способствовал решению вопросов в своих интересах, в том числе в сферах энергетики и обороны, используя влияние на руководителей центральных органов власти.

1 декабря Миндичу заочно избрали меру пресечения содержанию от стражи. Следующим шагом правоохранительных органов, вероятно, станет объявление его в международный розыск.

