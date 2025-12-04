22:46  04 декабря
В Украине разработали "убийцу" вражеских дронов
18:16  04 декабря
Прокурорша из Харькова стала звездой OnlyFans
18:03  04 декабря
На новую дорогу в Буковель потратят около 7 млрд грн
UA | RU
UA | RU
04 декабря 2025, 22:14

Зеленский рассказал, когда назначит нового главу Офиса президента

04 декабря 2025, 22:14
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский в четверг, 4 декабря, заявил, что уже в ближайшее время будет решение о новом руководителе Офиса президента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Президент отметил, что сегодня прошли дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса.

"Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое нужно для интересов Украины. В ближайшее время будет решение относительно нового главы Офиса", – говорится в заявлении.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил Ермака за работу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис президента Владимир Зеленский Украина политика
Европейские лидеры призвали Зеленского к осторожности, обвинив США в измене Украины и Европы
04 декабря 2025, 14:54
51% украинцев готовы протестовать, если страна пойдет на неприемлемые компромиссы – опрос
03 декабря 2025, 12:59
Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала Ермака "очень опасным человеком"
03 декабря 2025, 11:42
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Усик возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине
04 декабря 2025, 23:09
В Украине разработали "убийцу" вражеских дронов
04 декабря 2025, 22:46
Израиль может депортировать тысячи украинских беженцев
04 декабря 2025, 22:32
Вся мифология нынешней войны основывается на представлениях
04 декабря 2025, 21:52
Тысячи сбегают с фронта: у оккупантов проблемы с Запорожского фронта
04 декабря 2025, 21:10
Не учли помощь и завысили себестоимость: прокуратура Винницы вернула в бюджет 4,1 млн грн
04 декабря 2025, 21:00
На Днепропетровщине женщина ради шутки "убила" своего мужа
04 декабря 2025, 20:40
42-летний агент ФСБ получил 15 лет за корректировку ударов по Черкасской области
04 декабря 2025, 20:39
В Украине увеличился урожай картофеля
04 декабря 2025, 20:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Игорь Луценко
Все блоги »