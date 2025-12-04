Зеленский рассказал, когда назначит нового главу Офиса президента

фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский в четверг, 4 декабря, заявил, что уже в ближайшее время будет решение о новом руководителе Офиса президента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Президент отметил, что сегодня прошли дополнительные встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса.

"Мы обсудили форматы работы Офиса, взаимодействие с другими государственными институтами, которое нужно для интересов Украины. В ближайшее время будет решение относительно нового главы Офиса", – говорится в заявлении.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак уходит с должности. При этом глава государства его поблагодарил Ермака за работу.