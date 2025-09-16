18:31  16 сентября
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
17:06  16 сентября
В Ровно водитель BMW на пешеходном переходе смертельно травмировал женщину с собакой
16:50  16 сентября
На сайте Полтавского горсовета перепутали стихи Шевченко со строчками Яна Таксюра
16 сентября 2025, 19:08

Детектив НАБУ Магамедрасулов, который вел дело Миндича, получил новое подозрение

16 сентября 2025, 19:08
фото: censor.net
Правоохранители сообщили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, задержанному СБУ по подозрению в связях с Россией, о новом подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено об изменении ранее уведомленного подозрения одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 28 ч.1 ст. 28 ч.1 ст. сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования выявлены новые факты противоправной деятельности указанного высокопоставленного чиновника НАБУ и на основе собранных доказательств ему поставлено в известность о новом подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения.

В ведомстве имени подозреваемого не называют, но, по данным "Украинской правды", речь идет о детективе НАБУ Руслане Магамедрасулове.

Как сообщалось, Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Напомним, в июле сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на возможных связях с Россией и незаконной торговле технической коноплей. По данным следствия он координировал работу Бюро в Днепропетровской и Запорожской областях и налаживал контакты с представителями страны-агрессора.

Недавно в Офисе Генпрокрора рассказали о новых материалах по вероятной незаконной деятельности Магамедрасулова и его отца.

В то же время, по данным журналистов издания "Украинская правда", сотрудник НАБУ, подозреваемый в госизмене, был ключевым по делу друга президента Тимура Миндича.

суд политика НАБУ подозрение Магамедрасулов
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
