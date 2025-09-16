Детектив НАБУ Магамедрасулов, который вел дело Миндича, получил новое подозрение

фото: censor.net

Правоохранители сообщили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, задержанному СБУ по подозрению в связях с Россией, о новом подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено об изменении ранее уведомленного подозрения одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 28 ч.1 ст. 28 ч.1 ст. сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования выявлены новые факты противоправной деятельности указанного высокопоставленного чиновника НАБУ и на основе собранных доказательств ему поставлено в известность о новом подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения.

В ведомстве имени подозреваемого не называют, но, по данным "Украинской правды", речь идет о детективе НАБУ Руслане Магамедрасулове.

Как сообщалось, Печерский суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил под стражей отца детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.

Напомним, в июле сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на возможных связях с Россией и незаконной торговле технической коноплей. По данным следствия он координировал работу Бюро в Днепропетровской и Запорожской областях и налаживал контакты с представителями страны-агрессора.

Недавно в Офисе Генпрокрора рассказали о новых материалах по вероятной незаконной деятельности Магамедрасулова и его отца.

В то же время, по данным журналистов издания "Украинская правда", сотрудник НАБУ, подозреваемый в госизмене, был ключевым по делу друга президента Тимура Миндича.