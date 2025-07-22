Верховная Рада поддержала закон, ограничивающий независимость НАБУ и САП

фото: Telegram/Железный нардеп

Сегодня, 22 июля, Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №12414. Документ, по словам народного депутата Ярослава Железняка, фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале, передает RegioNews.

По его словам, законопроект поддержали 263 народных депутата.

Как утверждает Железняк, парламентская оппозиция не голосовала за этот документ и пыталась блокировать трибуну, однако голосование таки состоялось.

"Мы блокировали трибуну. За этот зашквар не голосовали. Но мне очень противно и стыдно за людей в зале, которые из народных депутатов за шесть лет скатились к этому…", - написал депутат.

Железняк добавил, что среди коалиции только одна депутат — глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина — открыто выступила против изменений.

Критики закона отмечают, что он позволяет передавать дела, относящиеся к подследственности НАБУ, другим правоохранительным органам, а также усиливает влияние Генерального прокурора на деятельность антикоррупционных институций.

В частности, предусмотрено, что именно Генпрокурор, а не руководитель САП, будет определять прокуроров по делам НАБУ.

Ранее в НАБУ и САП заявили, что в случае принятия законопроекта №12414, что антикоррупционная инфраструктура Украины, построенная с 2015 года, будет разрушена.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины без официального предупреждения пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро с проверкой соблюдения законодательства о государственной тайне.

В ведомствах заявили, что масштабные обыски могут сорвать расследование топкоррупционных дел.

Читайте также: