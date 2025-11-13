14:39  13 ноября
13 ноября 2025, 20:28

В деле о хищении в "Энергоатоме" внесли 37 миллионов залога за двоих подозреваемых

13 ноября 2025, 20:28
Фото: Общественное Новости/Железняк Анна
Двух подозреваемых по делу о хищении средств "Энергоатома" освободят из СИЗО после внесения многомиллионных залогов, установленных Высшим антикоррупционным судом

Об этом сообщил адвокат Людмилы Зориной, передает RegioNews.

По делу о масштабных хищениях в государственной компании "Энергоатом" двоих подозреваемых освободили из-под ареста после внесения залогов. За частную предпринимательницу Лесю Устименко уплатили 25 миллионов гривен, а за Людмилу Зорину – 12 миллионов.

Как уточнил адвокат Зориной, необходимую сумму внесла одна из компаний, название которой не разглашается. Женщину должны освободить из СИЗО завтра. После выхода она будет обязана носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и явиться на вызов следователя или суда.

12 ноября ВАКС избрал меру пресечения Зориной – содержание под арестом сроком на 60 дней с правом внесения залога в 12 миллионов гривен. Такие же решения суд принял и в отношении других участников дела, которых следствие подозревает в причастности к масштабным финансовым злоупотреблениям в "Энергоатоме".

В частности, для Устименко установили залог в 25 миллионов гривен, для исполнительного директора по физической защите и безопасности компании Дмитрия Басова – 40 миллионов, для исполнительного директора по безопасности Игоря Фурсенко – 95 миллионов. Самый высокий залог, 126 миллионов гривен, был назначен бывшему советнику экс-министра энергетики Германа Галущенко Игорю Миронюку, известному под псевдонимом "Рокет".

Следствие НАБУ и САП считает, что фигуранты причастны к коррупционной схеме, связанной с хищением средств государственного предприятия "Энергоатом". Расследование продолжается.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с экс-министром энергетики Германом Галущенко и экс-министром обороны Рустемом Умеровым через личные контакты с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль через действующего министра Светлану Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взята под арест на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

