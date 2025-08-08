09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
Владимир Мыленко Журналист info@regionews.ua
08 августа 2025, 12:16

Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"

08 августа 2025, 12:16
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Фото: BBC
Украинская история с антикоррупционными структурами прогнозированно не остановилась на скандальном законопроекте 12414, который отменили те же люди, которые за него голосовали. После возвращения Верховной Радой полномочий Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре Кабинет министров сделал то, что от него требовали закон и общественные активисты. Речь идет о назначении Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.

Этот кейс стартовал даже раньше турборежимной попытки уничтожить независимость НАБУ и САП, но процесс назначения руководителя БЭБ был замедлен сначала на стадии голосования, а потом уже, собственно, в Кабинете министров, который еще при премьерстве Дениса Шмыгаля не завершал процесс обязательным решением.

Юлия Свириденко и Александр Цивинский. Фото: из открытых источников

Преемница нынешнего министра обороны Юлия Свириденко, скажем прямо, была вынуждена утвердить Цивинского – за которого проголосовали все иностранные члены комиссии, избиравшей руководителя для БЭБ. Конечно, для того чтобы сохранить хотя бы какое-либо лицо власти, был устроен цирк с прохождением избранного директора Бюро полиграфа – но все понимали, что это лишь формальность. Собственно так и случилось, потому что 6 августа процесс назначения Александра Цивинского руководителем Бюро экономической безопасности был официально завершен.

Два фактора победы антикоррупционеров над Банковой

Почему власть, будем называть вещи своими именами, прогнулась в этом кейсе, которого, в принципе, до скандала с НАБУ и САП не было ни на повестке дня ни в украинском обществе, ни на международной арене?

Это называется красноречивым термином "окно возможностей". Возможно, если бы Банковая не затеяла историю с двумя антикоррупционными структурами руками парламента, тему Цивинского можно было затягивать долгое время – но произошло так, как произошло.

Киев. Протесты в поддержку антикоррупционных органов. Фото: Детектор медиа

Во-первых, участники "картоночного протеста" не массово, но подхватили эту тему. Пусть она и несколько отличается от скандала с НАБУ/САП – БЭБ – это не антикоррупционный орган, а классическая финансовая полиция. Но на фоне одной истории протестующие подхватили и вторую, что было очень кстати.

Во-вторых, Запад, затронув тему двух антикоррупционных структур, сделал заявление настолько резкое, что оно было вполне логично и однозначно считано теми, для кого оно и адресовалось. На Банковой увидели, что есть определенные границы и рамки, переходить которые не стоит. Все это и подтолкнуло украинские власти к завершению истории так, как этого хотели западные доноры и украинские активисты. Но дело в том, что на этом история на самом деле не завершилась, а только началась.

Шутка, которая не совсем шутка

Во время "картоночного протеста" по соцсетям гуляла такая шутка – представители НАБУ и САП благодарят общество за поддержку, на что получают резкое "закройте рот и работайте". На самом деле это не совсем и шутка, потому что вполне понятно то, что НАБУ, САП или БЭБ как таковые украинцам не очень и нужны. Нужен тот функционал, ради которого они одно время были созданы.

Проще говоря, украинцы вышли на площади своих городов с надписями на картонках, а Запад сделал то заявление, которое сделал – не просто ради существования антикоррупционных структур, а чтобы они работали и выполняли те задачи, которые нужны для удачной евроинтеграции Украины и успешного будущего страны, как неотъемлемой части современной Европы.

И прежде всего все заинтересованные стороны ждут то же дело, с которого и начался скандал вокруг НАБУ и САП. На дело уже бывшего министра национального единства Алексея Чернышева. А также дело, о котором официально еще не сообщили, но СМИ более чем уверенно писали о том, что она вот-вот приблизится к оглашению подозрения главному фигуранту – Тимуру Миндичу, которого СМИ называли другом президента Владимира Зеленского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

Эти дела, а также масштабное дело о коррупции при закупке дронов – то самое, в котором фигурируют нардеп от монокоалиции Алексей Кузнецов, бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и бывший руководитель Рубежанской МВА Андрей Юрченко – станут настоящими маркерами работы структур, в защиту которых вышла украинская молодежь.

Главный месседж для НАБУ, САП и БЭБ

В НАБУ, САП и только что обновленном Александром Цивинским БЭБ должны прекрасно понимать, что "картонная площадь" – это огромный кредит доверия, который еще только придется оправдывать. Что поддержка украинского общества и западных доноров – это не итоговая реакция на работу этих структур, а аванс. Аванс, который они не вправе испортить. Это ударит не только по ним, но и по репутации государства и страны в целом.

Киев, 2004 год, Оранжевая революция. Фото: Укринформ

Если проводить исторические параллели, два десятилетия назад люди выходили на первый Майдан не за успешного экспремьера Виктора Ющенко, а за то будущее, которое обещало его президентство. А скандал, разразившийся уже через пол года после инаугурации и завершившийся реваншем Виктора Януковича в следующем году – это будущее разрушил. Сначала на уровне ожиданий, а затем, когда эти ожидания превратились в ничто – и на ближайших президентских выборах.

В похожей ситуации сейчас находятся НАБУ, САП и Цивинский из БЭБ. Они на ровном месте получили огромный кредит доверия – и не оправдав его, они подставят под удар всю страну. Об этом руководителям трех структур, за которые вступились и здесь, и на Западе, никогда не нужно забывать.

НАБУ украинцы САП расследование протесты коррупция БЭБ антикоррупционные органы
