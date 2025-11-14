Операция "Мидас": директор НАБУ раскрыл детали работы коррупционных "бэк-офисов"

Фото: "Слово и дело"

Операция "Мидас", в рамках которой НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в энергетической сфере, началась более двух лет назад после того, как детективы вышли на след так называемых "бэк-офисов"

Об этом рассказал директор НАБУ Семен Кривонос в эфире программы УП.Чат, передает RegioNews.

По словам Кривоноса, "бэк-офисы" – это помещение, где вне официальных структур обсуждались контракты, влияние на госучреждения и распределение взяток. В таких местах происходила конспиративная деятельность и легализация денежных средств, полученных из схем на госпредприятиях.

Кривонос привел аналогию с операцией "Чистый город", когда посторонние влияли на решение Киевсовета. По схожему принципу действовала и группа, ставшая объектом расследования НАБУ.

Как детективы вышли на "бэк-офис" на Софийской площади

По оперативным данным, одно из таких помещений действовало на Софийской площади. Там проводились встречи участников группировки и легализовывались средства. После получения информации НАБУ приступила к операции "Мидас", которая длилась 15 месяцев и охватила ряд локаций.

Выяснилось, что подобных офисов было несколько, а участники применяли усиленную конспирацию и контрнаблюдение. По данным НАБУ, они даже незаконно использовали систему "Безопасный город" для отслеживания служебных авто детективов.

Кривонос предположил, что группа могла пользоваться поддержкой отдельных представителей правоохранительных органов – это еще будет проверено следствием.

Дом на Грушевского

Отвечая на вопрос о доме на Грушевского, 9а, Кривонос сообщил, что один из соорганизаторов группировки жил именно там и согласовывал ключевые решения. После установления этих фактов детективы провели комплекс следственных действий.

Особую роль в этой части операции сыграл детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Все действия, отметил директор, выполнялись только в рамках закона и по определению суда.

Детективы должны были установить источники больших сумм денег, маршруты их поступления в "бэк-офисы" и дальнейшее движение средств. Успешность операции Кривонос связал с тесным сотрудничеством НАБУ и прокуроров САП.

Руслан Магамедрасуло: подозрения

Дело против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра ведут Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора. Впервые их подозрения объявили 21 июля 2025, когда СБУ одновременно провела десятки обысков у работников Национального антикоррупционного бюро.

На следующий день Верховная Рада приняла закон, фактически ограничивающий независимость НАБУ и САП, ссылаясь на якобы влияние России на эти органы. После массовых протестов и критики Запада парламент восстановил полномочия антикоррупционных органов.

Несмотря на это, Магамедрасулов и его 65-летний отец Сентябрь остаются под арестом. Их подозревают в продаже технической конопли представителям экономического сектора России.

СБУ утверждает, что Руслан Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли в Республику Дагестан (РФ), а их незаконное выращивание организовал его отец.

Сами Магамедрасулы не признают вины. Руслан и его защита настаивают, что дела открыты только для давления на НАБУ и дискредитации бюро.

Кроме того, 16 сентября СБУ и ДБР сообщили о новом подозрении Руслану Магамедрасулову. По версии следствия детектив использовал свои связи и служебное влияние для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов, прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

13 ноября в деле о масштабных хищениях в государственной компании "Энергоатом" двоих подозреваемых освободили из-под стражи после внесения залогов. За частную предпринимательницу Лесю Устименко уплатили 25 миллионов гривен, а за Людмилу Зорину – 12 миллионов.

