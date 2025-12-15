14:45  15 декабря
Киевлянин на глазах отца задушил бабушку и пытался убить мать: отец был связан
15 декабря 2025, 15:21

Елки, гирлянды и сладости: сколько стоят новогодние праздники на Днепропетровщине

15 декабря 2025, 15:21
Читайте також українською мовою
Фото: "Відомо"
Несмотря на войну, в прифронтовой Днепропетровской области продолжают организовывать новогодние и рождественские праздники, чтобы обрадовать детей и отвлечь взрослых от тяжелых реалий

Об этом пишет издание "Відомо, передает RegioNews.

Примеры подготовки праздников в городах области:

Павлоград: за 200 тысяч гривен купили новогодние гирлянды и конструкции 42 гирлянды с кабелями стоят 99,8 тыс. грн, еще около 100 тыс. грн – за фигуры Санта-Клауса и звездочки.

Городские власти утверждают, что елку установили не за бюджетные средства.

Приблизительно так будет выглядеть елка в Павлограде

Днепр: праздничное оформление может обойтись в 3,4 млн. грн. Планируют искусственную елку 5 м с декорациями, почтовым ящиком, троном для фотосессий, 345 гирлянд, 30 сияющих снежинок и 33 змейки.

Фото: Prozorro
Фото: Prozorro

В Кривом Роге заплатят более 1 миллиона гривен за 8 тысяч 900 наборов конфет. В каждом праздничном подарке должно быть по 47 конфет от "Рошен".

В Магдалиновке для детей закупили 3 тысячи 500 сладких наборов за 674 тысячи 940 гривен. В каждом наборе должно быть по 42 конфеты со вкусом соленой карамели, цитрусового пюре и начинкой из пралине, а также вафли и желейки.

Днепропетровская областная военная администрация к праздникам купила 2 556 сладких наборов для детей-сирот за 354 415 грн. В каждом наборе должно быть по 41 конфете, такие как "Сливки-ленивцы" и "Ромашка".

В Самаре за 3762 набора сладостей для малышей из бюджета потратят 262 тысячи 286 гривен. В каждом наборе должно быть по 19 конфет десяти разных видов.

Как пишет "Відомо", цель праздничных мероприятий – поддержать людей, живущих рядом с фронтом, и подарить ощущение праздника даже в сложные времена.

