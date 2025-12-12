Идея Украины будущего не в том, чтобы воевать, а в том, чтобы не воевать

Нам следует поговорить и подумать о нашем будущем

иллюстративное фото: из открытых источников

Я довольно часто стал видеть о "стальном дикобразе", "щите Европы", "первой линии обороны ЕС" и так далее.

Понимаю, почему европейцам эта концепция очень нравится.

Не могу понять, почему эта концепция нравится нашим согражданам.

Идея Украины будущего не в том, чтобы вести войны, а в том, чтобы их не вести.

Идея Украины в том, чтобы не быть щитом, дикобразом или линейкой обороны, а в том, чтобы у нас рождались дети, создавались семьи, строились города и была хорошая работа. Чтобы люди могли на отдых ездить в Одессу. Чтобы катались на лыжах в Буковеле. Чтобы отмечали дни рождения в Запорожье и смотрели футбол в Харькове.

Это важно.

Конечно, нужно заниматься армией и обороной. Обязательно. Но это не может являться главной идеей развития страны.

Мы не можем строить будущее на идее, которую мы будем воевать.

Хватит уже нашей истории войн.