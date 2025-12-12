12:49  12 декабря
09:26  12 декабря
Полицейской, сбившей 6-летнюю девочку в Прилуках, избрали меру пресечения
08:25  12 декабря
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
12 декабря 2025, 11:50

Идея Украины будущего не в том, чтобы воевать, а в том, чтобы не воевать

12 декабря 2025, 11:50
Нам следует поговорить и подумать о нашем будущем
иллюстративное фото: из открытых источников
Я довольно часто стал видеть о "стальном дикобразе", "щите Европы", "первой линии обороны ЕС" и так далее.

Понимаю, почему европейцам эта концепция очень нравится.

Не могу понять, почему эта концепция нравится нашим согражданам.

Идея Украины будущего не в том, чтобы вести войны, а в том, чтобы их не вести.

Идея Украины в том, чтобы не быть щитом, дикобразом или линейкой обороны, а в том, чтобы у нас рождались дети, создавались семьи, строились города и была хорошая работа. Чтобы люди могли на отдых ездить в Одессу. Чтобы катались на лыжах в Буковеле. Чтобы отмечали дни рождения в Запорожье и смотрели футбол в Харькове.

Это важно.

Конечно, нужно заниматься армией и обороной. Обязательно. Но это не может являться главной идеей развития страны.

Мы не можем строить будущее на идее, которую мы будем воевать.

Хватит уже нашей истории войн.

общество политика война Украина
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
07 августа 2025
