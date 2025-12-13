Системная ложь как стиль российской политики
Такое явление как "кузовлевщина" – ложь о военных успехах для получения незаслуженных наград (в частности, оккупационный генерал кузовлев публично доложил путину о "полном завершении захвата Купянска" и получил желаемую звезду хероя) уже настолько распространено, что я бы на месте американцев не доверял теперь ни одному слову россиян о реальной ситуации на фронте.
Совсем по-другому теперь воспринимается и весь этот бред с "целями денацификации", когда кремлевские, а особенно – их руководитель, основное внимание сосредоточили на захвате дополнительных кусков суверенной украинской территории.
Учитывая, что враг системно лжет, можно сделать три основных вывода:
Во-первых: там действительно "подгорает".
Во-вторых: с российской экономикой войны все гораздо хуже, чем об этом говорится.
В-третьих: со стороны россиян не будет сейчас ни одного решения относительно долгосрочного мира.
Российские оккупанты слишком прямолинейно восприняли советы о введении в заблуждение противника во время войны, которые действительно содержатся в некоторых древних трактатах об искусстве войны. Они просто сделали сплошную ложь основой своей стратегии.
Прошу учесть при принятии украинским руководством важные государственные решения.