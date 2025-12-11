Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу

Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо

Бессмысленность и циничность требований хозяина Белого дома к Украине дошла, кажется, своей природной границы. Дональд Трамп откровенно заговорил о том, что в Украине, мол, нужно провести выборы, потому что давненько они уже там не проходили. Кроме того, как пишут западные СМИ, власти Соединенных Штатов требуют от Украины сдать российским агрессорам остатки Донбасса – так, будто Владимир Путин только потому и не останавливает войну, что ему не хватает руин Покровска или полууничтоженного Краматорска. (Впрочем, от выдающегося географа современности, который уверен, что ПОЛУОСТРОВ Крым со всех четырех сторон омывается океаном, подобная логика не является диковинкой).

О Донбассе поговорим в другой раз, тем более, что украинская сторона отреагировала именно на прямое заявление Трампа о выборах – очевидно, речь шла прежде всего о президентских. (Хотя, опять-таки, никакого практического смысла с точки зрения остановки войны в них нет, потому что даже если бы голосование и состоялось, политик, который согласится на перемирие полностью на условиях России, победить не сможет). Итак, выборы во время войны – возможны они или нет, изменят что-либо или нет, и зачем вообще Владимир Зеленский пообещал их Дональду Трампу.

Почему выборы без остановки войны невозможны

Для начала напомним и так известную всем вещь. Выборы в Украине во время войны невозможно провести. Это запрещает Конституция Украины. Для того, чтобы их провести, нужно изменить Основной Закон. А вносить изменения в Конституцию во время войны тоже запрещено.

Таким образом, имеем интересную правовую коллизию, которую вряд ли можно решить. И пусть вас не удивляет или пугает заявление президента о том, что он, мол, обратится в Верховную Раду с такой идеей. Поговорку "Обещание – игрушка, а Трампу радость" никто не отменял.

Так что даже с формальной стороны вопроса это сделать будет очень трудно, если вообще не невозможно. Но, кроме формальной, существует и сторона фактическая, связанная с одним простым и понятным всему миру фактором. Фактор безопасности. Кстати, здесь нужно отдать должное Зеленскому – он сразу четко проартикулировал этот момент.

Причем не просто проартикулировал в формате информирования западных партнеров, а выкрутил эту ситуацию в противоположном направлении. Президент заявил, что выборы Украина организует, нет вопросов, но поскольку у нас идет война (далее должно быть что-то вроде "причем не такая, как у вас в 1864 году, когда вы Линкольна переизбирали, а более серьезная с точки зрения угроз даже глубоко тыловым регионам"), то нужно гарантировать безопасное проведение этого процесса. Заняться организацией этих гарантий Зеленский предложил западным партнерам, прежде всего Соединенным Штатам.

Почему выборы во время войны – вредны

В принципе уже на этом можно поставить точку в вопросе украинских выборов во время войны. Ведь очевидно, что ни Европа, ни США этого не сделают. И не только потому, что не хотят делать. Просто никто не знает и не понимает, как это можно сделать без участия России, без давления на Россию. А если это можно будет сделать, зачем только под выборы? Тогда уже останавливайте войну полностью, и бессмысленное трамповское требование решится само собой, потому что и Зеленский, и Верховная Рада уже "просрочены", поэтому выборы будут организованы и проведены в кратчайшие послевоенные сроки.

Словом, разговоры о выборах так и останутся разговорами. И это хорошо, поскольку есть еще и другой, неважный для мира, но важный для украинцев момент. В Украине фактически не существует независимого телевидения – по крайней мере, пока продолжает работать единый телемарафон. Кроме того, несколько телеканалов, оппозиционно настроенных к власти (что всегда и всюду является нормальным явлением), давно ограничены в доступе к аудитории. О какой полноценной избирательной кампании может идти речь в такой ситуации?

И речь даже не о том, что рейтинги доверия к власти, лично к Зеленскому после "Миндичгейта" упали настолько, что его гипотетическая победа будет отдавать не очень законными и демократическими средствами. Выборы вообще были придуманы для того, чтобы общество могло выбирать себе наиболее адекватную власть и адекватное будущее. О какой адекватности пойдет речь на выборах, которые будут проходить не после войны, а во время нее? Ясно, что у нас будет патриотически-военный наркоз, люди проголосуют не за программы политических сил, а за героев войны, за которыми часто не будет стоять ничего, кроме желания попасть во власть (или вернуться, но уже не как депутат-одиночка, а как владелец фракции).

Какой должна быть будущая Верховная Рада

Словом, выборы во время войны и невозможны, и бесполезны. Так что с огромной вероятностью их не будет, а тема выборов в американо-украинских переговорах вскоре затихнет. Конечно, через некоторое время она возникнет снова, потому что это Трамп, мы уже неоднократно наблюдали подобные кульбиты в исполнении американского президента.

Но главное – чтобы эти кульбиты не привели к непоправимым последствиям для Украины. Украинцы уже отнеслись более чем безрассудно к волеизъявлению, избрав моновласть из тех, кто тогда обещал "просто перестать стрелять", а сейчас либо бежит из страны, либо постоянно попадает в поле зрения правоохранителей. Повторить эту ошибку – пусть и с противоположным знаком, выбрав тех, кто хочет воевать бесконечно и, кроме войны, не видит других вариантов будущего – это просто уничтожить все перспективы Украины на многие десятилетия вперед.

Поэтому сначала остановка войны, не на день или два, а на длительное время, подготовка избирательного процесса (где начать нужно с закрытия проекта "Единый марафон") и проведение выборов. Да, уже на фоне послевоенных проблем. Так как именно на них и должны будут ориентироваться избиратели. Поэтому должны, что выбирать нужно тех, кто выведет Украину из кризиса. Воевавших нужно почтить, обеспечить им достойное послевоенное будущее, но участие в войне не должно быть ни индульгенцией, ни билетом в Верховную Раду. Украине нужен новый парламент, с четким видением будущего, не только с медалями и орденами. Как бы это ни звучало для многих граждан неприятно. Но гораздо неприятнее будет, когда снова окажется, что очередные обещания обернулись громким пшиком. И, может быть, новой войной.