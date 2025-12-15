Фото: Нацполиция

В Харьковской области правоохранители разоблачили группу наркоторговцев. У них оказалось запрещенных веществ более чем на два миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Известно, что в состав преступной группы входили пять человек. Двое злоумышленников выращивали элитные сорта конопли. Другие трое злоумышленников занимались изготовлением каннабиса. Продавали "товар" они исключительно проверенным покупателям.

Правоохранители изъяли у них более 10,5 килограмма каннабиса. Это около 2,6 миллиона гривен.

"Один из участников преступной группы задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который сбывал пластическую взрывчатку. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.