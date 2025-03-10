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Журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В расследовании становится понятно, как коррупция в столице масштабна.

Об этом рассказали в проекте Bihus info, передает RegioNews.

Журналисты опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В видео говорится о депутатах Киевского городского совета, сотрудниках КГГА и Денисе Комарницком. Следует отметить, что последнего часто называют "смотрящим" по земельным вопросам в Киеве. Он и сам раньше был депутатом Киевского городского совета, а также входил в команду бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого.

Денис Комарницкий и сотрудники его офиса, а также пятеро киевских чиновников получили подозрения от правоохранителей. В расследовании журналистов можно узнать о разговорах Комарницкого с главой земельной комиссии городского совета Михаилом Терентьевым. Также были разговоры с менеджером Комарницкого Еленой.

В частности, осветили разговор с Артуром Палатным. Он является бывшим депутатом двух созывов и главой "ЦИК" партии "УДАР Виталия Кличко".

Между двумя менеджерками Комарницкого был разговор об "инциденте". Проблема заключалась в том, что полмиллиона евро "не влезали" в два банковских ящика. На третий банковский ящик им не удалось положить деньги, потому что в банке отключили электроэнергию.

По информации журналистов, в список лиц, связанных с Комарницким попали:

заместитель Кличко, куратор земельного департамента Петр Оленич,

заместитель Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко,

фактический "главный архитектор" Киева (директор департамента градостроительства и архитектуры") Александр Свистунов,

заместитель Свистунова, как и еще несколько сотрудников, председатель управления развития и планирования территории Татьяна Зайченко,

директор Департамента земельных ресурсов КГГА Валентина Пелих,

директор института земельных отношений Игорь Долинский,

и.о. руководителя "Киевгенплана" Дмитрий Лыков,

руководитель департамента транспортной инфраструктуры Кандибор,

директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев,

заместитель Терентьева Федорук,

руководитель КП "Спецжилфонд" и заместители и другие должностные лица.

В частности, Денис Комарницкий обсуждал назначение Петра Оленича замглавы КГГА. Оказалось, что Комарницкий лично поддерживал эту кандидатуру.

Также в расследовании говорится о связях Дениса Комарницкого с депутатами разных фракций в Киевсовете, в частности "Удара" и "Батькивщины". У секретаря КМР Бондаренко был разговор об "обмене голосов между франкциями".

Большинство разговоров посвящено именно тому, как на голосование в Киевском городском совете выносят земельные вопросы. Можно предположить, что Комарницкий, Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы следует проголосовать на сессии Киевсовета в отношении застройщиков.

По данным журналистов, Комарницкий регулярно общался с Палатным. Предполагается, что именно Палатный может быть "главным".

Напомним, что в начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город" , направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается бежать за границу – в Украине его ищут.

Также в расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".