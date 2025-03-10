19:33  10 марта
В Киеве могут установить памятник американскому президенту
16:44  10 марта
В Днепре водитель Tesla прокатал на капоте работника ТЦК
12:35  10 марта
Разрешение на оружие теперь можно оформить онлайн
UA | RU
UA | RU
10 марта 2025, 19:45

Влияние Комарницкого на киевских чиновников, миллиарды на столичной земле: Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города"

10 марта 2025, 19:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В расследовании становится понятно, как коррупция в столице масштабна.

Об этом рассказали в проекте Bihus info, передает RegioNews.

Журналисты опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В видео говорится о депутатах Киевского городского совета, сотрудниках КГГА и Денисе Комарницком. Следует отметить, что последнего часто называют "смотрящим" по земельным вопросам в Киеве. Он и сам раньше был депутатом Киевского городского совета, а также входил в команду бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого.

Денис Комарницкий и сотрудники его офиса, а также пятеро киевских чиновников получили подозрения от правоохранителей. В расследовании журналистов можно узнать о разговорах Комарницкого с главой земельной комиссии городского совета Михаилом Терентьевым. Также были разговоры с менеджером Комарницкого Еленой.

В частности, осветили разговор с Артуром Палатным. Он является бывшим депутатом двух созывов и главой "ЦИК" партии "УДАР Виталия Кличко".

Между двумя менеджерками Комарницкого был разговор об "инциденте". Проблема заключалась в том, что полмиллиона евро "не влезали" в два банковских ящика. На третий банковский ящик им не удалось положить деньги, потому что в банке отключили электроэнергию.

По информации журналистов, в список лиц, связанных с Комарницким попали:

  • заместитель Кличко, куратор земельного департамента Петр Оленич,
  • заместитель Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко,
  • фактический "главный архитектор" Киева (директор департамента градостроительства и архитектуры") Александр Свистунов,
  • заместитель Свистунова, как и еще несколько сотрудников, председатель управления развития и планирования территории Татьяна Зайченко,
  • директор Департамента земельных ресурсов КГГА Валентина Пелих,
  • директор института земельных отношений Игорь Долинский,
  • и.о. руководителя "Киевгенплана" Дмитрий Лыков,
  • руководитель департамента транспортной инфраструктуры Кандибор,
  • директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев,
  • заместитель Терентьева Федорук,
  • руководитель КП "Спецжилфонд" и заместители и другие должностные лица.

В частности, Денис Комарницкий обсуждал назначение Петра Оленича замглавы КГГА. Оказалось, что Комарницкий лично поддерживал эту кандидатуру.

Также в расследовании говорится о связях Дениса Комарницкого с депутатами разных фракций в Киевсовете, в частности "Удара" и "Батькивщины". У секретаря КМР Бондаренко был разговор об "обмене голосов между франкциями".

Большинство разговоров посвящено именно тому, как на голосование в Киевском городском совете выносят земельные вопросы. Можно предположить, что Комарницкий, Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы следует проголосовать на сессии Киевсовета в отношении застройщиков.

По данным журналистов, Комарницкий регулярно общался с Палатным. Предполагается, что именно Палатный может быть "главным".

Напомним, что в начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город" , направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается бежать за границу – в Украине его ищут.

Также в расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".

расследование Денис Комарницкий
Афера на 20 миллионов долларов: заместитель руководителя Департамента банка получил подозрение
05 марта 2025, 20:16
Стало известно, кто внес 30 млн грн залога за главу АМКУ Кириленко
27 февраля 2025, 08:58
Элитный отдых во время войны: где прячутся украинские олигархи, депутаты и чиновники
25 февраля 2025, 21:10
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине изменился показатель для исчисления пенсий
10 марта 2025, 20:05
В США заявили, что от результатов переговоров в Саудовской Аравии будет зависеть возобновление помощи Украине
10 марта 2025, 19:48
В Киеве могут установить памятник американскому президенту
10 марта 2025, 19:33
Трагедия на Черниговщине: дети провалились под лед, погиб 9-летний мальчик
10 марта 2025, 19:32
В Одесской области исчезли две несовершеннолетние девушки
10 марта 2025, 19:22
В Ровенской области четверо несовершеннолетних попали в ДТП, одного ребенка госпитализировали в реанимацию
10 марта 2025, 19:05
В Сумах разграбили могилу военного
10 марта 2025, 18:47
В Тернополе приостанавливают отопительный сезон из-за рекордного потепления
10 марта 2025, 18:45
В Днепре полицейские задержали преступника, обворовавшего автомобиль военного
10 марта 2025, 18:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »