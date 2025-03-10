Влияние Комарницкого на киевских чиновников, миллиарды на столичной земле: Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города"
Журналисты Bihus info опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В расследовании становится понятно, как коррупция в столице масштабна.
Об этом рассказали в проекте Bihus info, передает RegioNews.
Журналисты опубликовали прослушивание фигурантов "Чистого города". В видео говорится о депутатах Киевского городского совета, сотрудниках КГГА и Денисе Комарницком. Следует отметить, что последнего часто называют "смотрящим" по земельным вопросам в Киеве. Он и сам раньше был депутатом Киевского городского совета, а также входил в команду бывшего мэра столицы Леонида Черновецкого.
Денис Комарницкий и сотрудники его офиса, а также пятеро киевских чиновников получили подозрения от правоохранителей. В расследовании журналистов можно узнать о разговорах Комарницкого с главой земельной комиссии городского совета Михаилом Терентьевым. Также были разговоры с менеджером Комарницкого Еленой.
В частности, осветили разговор с Артуром Палатным. Он является бывшим депутатом двух созывов и главой "ЦИК" партии "УДАР Виталия Кличко".
Между двумя менеджерками Комарницкого был разговор об "инциденте". Проблема заключалась в том, что полмиллиона евро "не влезали" в два банковских ящика. На третий банковский ящик им не удалось положить деньги, потому что в банке отключили электроэнергию.
По информации журналистов, в список лиц, связанных с Комарницким попали:
- заместитель Кличко, куратор земельного департамента Петр Оленич,
- заместитель Кличко, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко,
- фактический "главный архитектор" Киева (директор департамента градостроительства и архитектуры") Александр Свистунов,
- заместитель Свистунова, как и еще несколько сотрудников, председатель управления развития и планирования территории Татьяна Зайченко,
- директор Департамента земельных ресурсов КГГА Валентина Пелих,
- директор института земельных отношений Игорь Долинский,
- и.о. руководителя "Киевгенплана" Дмитрий Лыков,
- руководитель департамента транспортной инфраструктуры Кандибор,
- директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев,
- заместитель Терентьева Федорук,
- руководитель КП "Спецжилфонд" и заместители и другие должностные лица.
В частности, Денис Комарницкий обсуждал назначение Петра Оленича замглавы КГГА. Оказалось, что Комарницкий лично поддерживал эту кандидатуру.
Также в расследовании говорится о связях Дениса Комарницкого с депутатами разных фракций в Киевсовете, в частности "Удара" и "Батькивщины". У секретаря КМР Бондаренко был разговор об "обмене голосов между франкциями".
Большинство разговоров посвящено именно тому, как на голосование в Киевском городском совете выносят земельные вопросы. Можно предположить, что Комарницкий, Терентьев и Бондаренко решали, какие вопросы следует проголосовать на сессии Киевсовета в отношении застройщиков.
По данным журналистов, Комарницкий регулярно общался с Палатным. Предполагается, что именно Палатный может быть "главным".
Напомним, что в начале февраля НАБУ и САП провели операцию "Чистый город" , направленную на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. В частности, НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом. По данным правоохранителей, он находится в Украине, но пытается бежать за границу – в Украине его ищут.
Также в расследовании "Зеркала недели" говорится, что Комарницкий финансировал избирательную кампанию "Слуг народа" в Киеве и руководил избирательным штабом Николая Тищенко на выборах в Верховную Раду. Также во время обысков у Комарницкого была найдена черная бухгалтерия с фамилиями ряда народных депутатов партии "Слуга народа".