Во Львовской области молодой человек избил военного: нападавшего задержали

На Львовщине правоохранители задержали 25-летнего жителя соседнего села, жестоко избившего 42-летнего местного жителя, находящегося на реабилитации военнослужащего

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 12 декабря около 18:20 вблизи магазина в одном из сел Яворивского района.

Между мужчинами возник конфликт, во время которого младший нанес старшему несколько ударов по голове. В результате избиения потерпевший получил тяжелые телесные повреждения, в том числе субдуральное кровоизлияние, и находится в реанимации.

Оперативники и следователи Яворивского районного отдела полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Вскоре суд изберет меру пресечения.

