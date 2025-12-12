В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла

Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноября страну покинуло 128 тыс. граждан – почти как за девять предыдущих месяцев. Одна из основных причин выезда – массированные удары по инфраструктуре

Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноября страну покинуло 128 тыс. граждан – почти как за девять предыдущих месяцев. Одна из основных причин выезда – массированные удары по инфраструктуре

Фото: AP/Евгений Малолетка

Впрочем, жизнь показывает, что, даже находясь в тяжелых условиях, негативные последствия можно минимизировать, если общество будет готово оказывать поддержку. В этом материале RegioNews расскажет, как наши соотечественники выживали в блокированных городах и селах на линии фронта, поддерживали друг друга в критической ситуации.

Поддержка детей и раненных

Евгений Сосновский – известный в Мариуполе фотограф. Вместе с родными он находился в блокированном городе в течение двух месяцев после начала полномасштабной войны.

Евгений Сосновский. Фото: Facebook/Евгений Сосновский

Первое время мужчина с женой и ее матерью, которая не могла самостоятельно передвигаться, жили в квартире многоэтажного дома на первом этаже. Однако вскоре семья приютила родственницу Елену Кравцову с 8-летним сыном Егором и 15-летней дочерью Вероникой – все они были серьезно ранены. Больше всех страдал мальчик, и чтоб его отвлечь, Евгений предложил ему писать дневник. В будущем певица Тина Кароль передала дневник Егора в Ватикан Папе Римскому.

Єгор разом з мамою та сестрою. Фото: Facebook/Євген Сосновський

Евгений рассказал RegioNews , что 20 марта в их дом заскочили "кадыровцы", которые потребовали у людей срочно покинуть здание при этом запретили брать с собой какие-либо запасы. На следующий день здание сгорело, а Евгений с родными переселились в подвал близлежащего дома. Видя тяжелое положение новых соседей, обитатели убежища предоставили семье отдельное помещение, где были устроены лежаки из досок, что в тех условиях было равноценно апартаментам.

Дневник Егора. Фото: Facebook/Евгений Сосновский

Еды не было. Завтракала семья грецкими орехами, которые Евгений собрал на улице и на которые намазывали сливочное масло, половину пачки которого обнаружили на месте прежних обитателей помещения. Вскоре соседи по подвалу заметили бедственное положение Евгения с семьей и принесли кастрюльку горячего супа, угостили кашей. Евгений говорит, что это была очень желанная пища и большая психологическая поддержка. Мужчина также с особой теплотой вспоминает соседку по подвалу Анжелику Медведеву. Сына и мужа женщины убил снайпер через полчаса, как Евгений с семьей поселились в подвале. При этом у погибшего парня осталась жена с годовалым ребенком.

Дневник Егора. Фото: Facebook/Евгений Сосновский

"Несмотря на горе и необходимость заботится о невестке с ребенком, Анжелика оказывала поддержку и нашей семье. Она готовила суп на себя и на нас. Если было что-то мясное либо какой-то лимон – давала детям. Она находила в себе возможность помогать нам. Я этого никогда не забуду", – рассказал Евгений.

Когда в городе начали открывать гуманитарный коридоры , Евгений с женой и тещей решили покинуть Мариуполь (Елена с детьми выехала позже). В эвакуации очень пригодилась кресло колесное, которое подарил один из соседей. При том что мужчине кресло также было нужно, так как у него были больные родители. "Но он сказал: "Вам она нужнее". Если бы не это кресло, не знаю, как бы мы выехали", – подытожил Евгений.

В одиночку спастись почти нереально

Жительница Мариуполя Эвелина Борисова, которая работала воспитателем, вместе с мужем и 8-летней дочерью Станиславой находилась в блокированном городе до 17 марта. Она вспоминает, что ситуация начала резко ухудшаться уже в первые дни весны. Вначале не стало света, воды и тепла, а 6 марта пропал и газ. Тогда жители дома начали разводить костры во дворе, чтобы приготовить пищу. Проблема была с заготовкой дров, так как далеко не у всех жителей дома были топоры и пилы. Вначале, говорит Эвелина, каждая семья готовила еду отдельно, но затем начали объединяться. Костры разводили подальше от дома, чтобы дым не попадал в квартиры. Однако из-за усиливающихся обстрелов приготовлением еды занимались все ближе к подъезду. Наконец настал момент, когда выходить на улицу стало смертельно опасно. Часть жильцов к тому моменту уже жила в подвале дома, остальные все еще пытались жить прежней жизнью и оставались в своих квартирах. Но это было до того момента, пока в дом не прилетела авиационная бомба, обрушив четыре верхних этажа, погибли люди. После этого уже все жильцы переселились в подвал.

Эвелина Борисова вместе с дочерью. Фото предоставлено Эвелиной Борисовой

Так как готовить еду на улице было невозможно, люди употребляли в пищу готовые продукты которых было очень мало.

"Мы делились друг с другом всем, что у кого было. Находили у кого-то фабричные пюрешки, печенья, у кого-то оказался небольшой запас копченой колбасы, остатки меда. Были в подвале люди и из другого микрорайона, у которых ничего с собой не было, но все делились с ними продуктами, помогали обустроить спальное место", – рассказала нашим журналистам Эвелина.

Многие мариупольцы пытались покинуть город еще до открытия гуманитарных коридоров. Но сделать это было сложно так как личный транспорт у многих был поврежден взрывами. Люди помогали друг другу чинить транспорт. Эвелина говорит, что ее муж помог с починкой транспортных средств троим водителям, но когда семья решила сама уехать, оказалось, что их автомобиль невозможно завести, так как требовалась замена поврежденных деталей, а купить или достать на тот момент было невозможно.

Разрушение в Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

И все же Эвелина с семьей и пожилыми родителями смогли покинуть город – их вывезла знакомая. Эвелина также с теплотой вспоминает семью в одном из сел под Мариуполем, которая в течение недели их кормила хотя ситуация с продовольствием была довольно сложной. Брать какую-либо оплату за продукты люди наотрез отказались.

Жительница Черниговской области Дарья Я. с огромным трудом приехала в блокированный Мариуполь, чтобы помочь своим родным, которые оставались в городе. Девушка вспоминает, что в городе было трудно с питанием, особенно страдали маломобильные люди и пенсионеры. Им было сложно не только приготовить еду на костре, но и сходить за гуманитарной помощью, так как многие из них были ослаблены.

Однажды проходя по улице вместе со своей знакомой Дарья увидели пожилую женщину, которая лежала на лавочке остановки общественного транспорта. Оказалось, что у 86-летней бабушки закончилась еда и она шла получить гуманитарную помощь, но выбилась из сил. С большим трудом Дарье удалось убедить пенсионерку возвратиться домой, пообещав занести ей гуманитарку. Однако в тот день начался сильный обстрел и девушка не смогла прийти. Отметим, что обстрелы в городе были постоянными, также орудовали и снайперы. Поэтому любой выход на улицу был смертельно опасным.

"На следующий день мы с мамой приготовили борщ и часть его перелили в банку, которую вместе с сухариками и консервированной кукурузой пошли относить той бабушке. Увидев нас она не могла сдержать слез благодарности. Ведь она пыталась добывать еду не только для себя, но и для дочери, страдавшая от психологического заболевания и которая не могла позаботиться о себе самостоятельно", – рассказала RegioNews девушка.

Вопрос с медициной

Крайне тяжелая ситуация сложилась и в прифронтовых селах и в других областях. Село Граково Чкаловской территориальной громады Харьковской области полгода пребывало в серой зоне. В итоге до 80% жилого фонда и инфраструктуры населенного пункта было разрушено. Помимо проблем с питанием, отсутствием электроэнергии, люди также испытывали острую потребность в оказании медицинской помощи. Подробнее об этом нашим журналистам рассказала местная жительница, медсестра общего профиля семейной медицины Любовь Лизогубова. Женщина оставалась в селе до середины лета, продолжая оказывать помощь односельчанам несмотря на постоянные обстрелы.

Самым сложным, говорит медсестра, было чувство бессилия – пациентов было много, но помочь всем не всегда удавалось. Многие люди получали ранения, были и погибшие. Также из-за стресса у многих обострились хронические заболевания. Ситуацию усложнило и необходимость жить в сырых подвалах, прячась от обстрелов, что также подрывало здоровье жителей. Хуже всего было то, что людей практически нечем было лечить. Запасы медикаментов в амбулатории, которая была разрушена, быстро закончились, а волонтерской помощи остро не хватало. К примеру, из 50 таблеток от давления, которые получила медсестра, необходимо было разделить между 20 пациентами.

Чтобы как-то выйти из ситуации с медикаментами, медработница приняла решение рассказать о положении дел односельчанами, и попросить у них помощи. Она предложила поделиться своими запасами, чтоб иметь возможность оказать помощь самым тяжелым пациентам. И люди пошли навстречу. С их помощью даже удалось спасти одного из жителей с онкологией, у которого открылось внутреннее кровотечение.

"Удалось собрать по селу необходимые препараты и помочь мужчине. Впоследствии его вывезли на подконтрольную украинскую территорию", – отметила медсестра.

Любовь Лизогубова покинула село перед наступлением ВСУ. В тот момент из более чем семисот жителей в Граково находилось 47 человек. Но уже в начале сентября женщина вернулась в село и продолжила прием пациентов. Временную амбулаторию она устроила в одном из пустующих домов, владельцы которого дали на это свое согласие. На сегодняшний день Граково восстанавливают, работает мобильный комплекс амбулатории куда завезено необходимое оборудование и медикаменты.

Приведенные примеры приоткрывают важные аспекты украинского общества. Это способность оказывать поддержку нуждающимся в критической ситуации в условиях ограниченных ресурсов, о способности к объединению ради совместного выживания. Понятно, что речь не идет о чьей либо идеализации – в каждой ситуации есть свои исключения, в то числе и негативные. Однако масса примеров выживания в прифронтовых населенных пунктах свидетельствует именно о положительных проявлениях. О потенциале людей к совместным действиям ради достижения общих приоритетов и целей.