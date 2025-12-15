Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла 13 декабря в селе Крилос, Галицкой территориальной громаде. 25-летняя водитель Hyundai IX35 ехала по неосвещенному участку автодороги Н-09 "Мукачево-Львов". Там она наехала на 69-летнюю женщину на 73-летнего мужчину. Когда они упали, на них наехал еще один автомобиль – Honda CR-V, за рулем которого находился 54-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали, однако женщина скончалась от травм.

Вторая авария произошла в селе Балинцы Заболотовской ТГ. 43-летний водитель Mercedes-Benz E220 выехал на полосу встречного движения и наехал на 69-летнего пешехода, стоявшего на краю проезжей части.

"Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, однако он умер от полученных травм. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в полиции.

