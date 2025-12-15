17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2025, 16:55

На Закарпатье пешеходов сбили насмерть "дважды": женщина погибла

15 декабря 2025, 16:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Закарпатье произошло несколько смертельных аварий. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Первая авария произошла 13 декабря в селе Крилос, Галицкой территориальной громаде. 25-летняя водитель Hyundai IX35 ехала по неосвещенному участку автодороги Н-09 "Мукачево-Львов". Там она наехала на 69-летнюю женщину на 73-летнего мужчину. Когда они упали, на них наехал еще один автомобиль – Honda CR-V, за рулем которого находился 54-летний мужчина. Пострадавших госпитализировали, однако женщина скончалась от травм.

Вторая авария произошла в селе Балинцы Заболотовской ТГ. 43-летний водитель Mercedes-Benz E220 выехал на полосу встречного движения и наехал на 69-летнего пешехода, стоявшего на краю проезжей части.

"Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, однако он умер от полученных травм. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомире произошла смертельная авария с участием Mercedes-Benz. Смерть пешехода, внезапно оказавшегося на проезжей части, вызвала волну вопросов об обстоятельствах ДТП.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Ивано-Франковская область
На Житомирщине Ford сбил пешехода – мужчина умер в больнице
15 декабря 2025, 12:15
Смертельная авария с подростками на Закарпатье: несовершеннолетний водитель влетел в грузовик, погибла 15-летняя девушка
15 декабря 2025, 11:05
На Волыни пьяный водитель BMW въехал в припаркованный автомобиль: погиб 17-летний парень
15 декабря 2025, 09:57
Все новости »
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Кривом Роге 40-летний мужчина угнал авто и попал на нем в ДТП
15 декабря 2025, 19:57
Смертельная драка на улицах: в Днепре судили мужчину, убившего прохожего
15 декабря 2025, 19:55
За неделю энергетики вернули свет более 1 млн семей после обстрелов
15 декабря 2025, 19:52
Мерц озвучил планы относительно возможного перемирия на Рождество
15 декабря 2025, 19:42
Отключение света почти по всей стране: в Укрэнерго предупредили о графиках на 16 декабря
15 декабря 2025, 19:35
Звонок из "благотворительной организации": на Буковине мошенники выманили у людей десятки тысяч гривен
15 декабря 2025, 19:15
Пять условий мира для Украины: Фридрих Мерц назвал ключевые цели переговоров
15 декабря 2025, 19:15
Во Львовской области мужчина жестоко избил военного: защитник попал в реанимацию
15 декабря 2025, 18:55
В результате артобстрела Никопольского района на Днепропетровщине погиб 53-летний мужчина
15 декабря 2025, 18:55
В Киеве продавали младенцев за границу: матерям часто ничего не платили
15 декабря 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Алексей Гончаренко
Все блоги »