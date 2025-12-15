14:45  15 декабря
15 декабря 2025, 15:59

В ЕС заявили, что войну РФ против Украины нужно завершить до 24 февраля

15 декабря 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: tsn.ua
Читайте також
українською мовою

Было бы символично и правильно завершить войну русско-украинскую войну к годовщине полномасштабного вторжения – 24 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление нового премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

По его словам Бабиша, лидеры государств, вовлеченные в мирные переговоры, должны поставить себе четкую цель – достичь договоренностей о прекращении войны и гарантиях безопасности для всех сторон.

"Было бы хорошо, если бы господа Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о перемирии и задались целью, чтобы в эту печальную годовщину агрессии Путина против Украины война была завершена", – заявил он.

Как сообщалось, вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей является ключевой "красной линией" для Украины в переговорах с США. В то же время Bild пишет, что Зеленский якобы готов заморозить фронт и таким образом де-факто уступить России оккупированным территориям.

Украина ЕС политика война РФ
12 декабря 2025
