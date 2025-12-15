В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
В пятницу, 12 декабря, около 10:00 в дежурную часть Теребовлянского отделения полиции поступило сообщение о том, что водитель автомобиля травмировал полицейского
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Как отмечается, на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече патрульные полицейские за нарушение ПДД остановили водителя автомобиля Volkswagen Jetta.
"Когда к транспортному средству подошел полицейский, водитель внезапно начал движение и травмировал его", – говорится в сообщении.
24-летний нарушитель был задержан. Решается вопрос об открытии в отношении него уголовного производства.
