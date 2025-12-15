В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

В пятницу, 12 декабря, около 10:00 в дежурную часть Теребовлянского отделения полиции поступило сообщение о том, что водитель автомобиля травмировал полицейского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече патрульные полицейские за нарушение ПДД остановили водителя автомобиля Volkswagen Jetta.

"Когда к транспортному средству подошел полицейский, водитель внезапно начал движение и травмировал его", – говорится в сообщении.

24-летний нарушитель был задержан. Решается вопрос об открытии в отношении него уголовного производства.

Напомним, в Тернопольской области столкнулись два грузовика. Водитель одного из них находился в нетрезвом состоянии.