На Полтавщине загорелся жилой дом: огонь унес жизни человека
Трагедия произошла 14 декабря. Загорелся дом в селе Курилеховка Терешковской общины Полтавского района
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Правоохранители начали расследование. Во время ликвидации пожара в доме обнаружили тело 62-летнего мужчины без признаков жизни. Для установления причины смерти его тело было отправлено на экспертизу.
"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Киевской области горел жилой дом. Погиб 84-летний мужчина. Предварительно причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.