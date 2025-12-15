17:26  15 декабря
15 декабря 2025, 18:07

На Волыни медики вытащили из желудка 7-летней девочки почти 1 кг волос

15 декабря 2025, 18:07
Фото: t1ua
К врачам обратились родители ребенка с жалобами на резкое ухудшение самочувствия, во время обследования была выявлена редкая и опасная патология

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

На Волыни врачи оказали помощь 7-летней девочке, из желудка которой удалили почти килограмм волос. О редком случае сообщили местные медиа со ссылкой на Волынское областное медицинское объединение защиты материнства и детства. В конце ноября ребенка госпитализировали с жалобами на отсутствие аппетита и нарушение пищеварения. После обследований медики заподозрили наличие постороннего образования в желудке.

Предварительный диагноз был поставлен во время ультразвукового исследования, а впоследствии его подтвердила фиброгастроскопия. Врачи обнаружили трихобезоар – плотное скопление волос, слизи и остатков пищи. Хирургическая команда смогла удалить образование эндоскопически, без открытой операции. Для этого трихобезоар разделили на несколько частей и постепенно достали из желудка ребенка.

По словам медиков, трихобезоар формируется из-за привычки глотать или выдергивать волосы. Такое поведение часто связывают с психологическим напряжением, длительным стрессом или тревожными состояниями. Волосы не перевариваются, поэтому со временем накапливаются и могут частично или полностью заполнять желудок. В сложных случаях это приводит к рвоте, резкому похудению и невозможности нормально питаться.

В больнице отмечают, что подобные случаи происходят редко. Последний трихобезоар у детей здесь удаляли в 2021 году, тогда образование заполнило желудок и часть кишечника. Такое состояние известно в медицине как "синдром Рапунцель". Специалисты отмечают, что родителям следует обращать внимание на изменения в поведении ребенка и своевременно обращаться к врачам, ведь ранняя диагностика позволяет избежать сложных хирургических вмешательств.

Ранее сообщалось, в Ровенской области 41-летняя жительница Костополя обвинила семейного врача в ненадлежащем осмотре ее 3-летней дочери, которая 9 ноября жаловалась на боли в животе, а через три дня была госпитализирована в областную больницу. После операции 12 ноября и повторного хирургического вмешательства через два дня ребенок скончался.

