Бросал кирпич в военных ТЦК: в Харькове судили мужчину, который угрожал военным ножом

Об этом сообщает "Судебно-юридическая" газета, передает RegioNews.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Трое военнослужащих ТЦК подошли к мужчине, чтобы спросить о военном учетных данных. Он ответил на это нецензурными высказываниями, достал нож и бросил в их сторону несколько кирпичей. Один кирпич попал в лицо солдата.

Отмечается, что свидетелем ситуации стал правоохранитель, которому впоследствии обвиняемый также угрожал, держа нож в руках. На суде мужчина вину не признал.

По его словам, там было много людей, и он якобы не понял, что это ТЦК. Продолжая движение дальше, оказавшись впереди этих мужчин, позади себя он услышал в свой адрес в грубой форме утверждения, что его действия расценили как неуважение. Потом кто-то взял его за руку и, повернувшись через левое плечо, увидел мужчину в камуфляже, после чего он сразу достал нож, поскольку нарушалось его личное пространство. Стоя напротив мужчины в камуфляже с поднятым в гору и в разложенном виде ножом, лезвие которого было доверху "Что это надо". Когда он вернулся на звук, ему залили глаза слезоточивым газом.

"Пробежав несколько метров он увидел этого мужчину у остановки с пистолетом в руках и ему сразу пришло в голову, что это возможно сотрудник СБУ и бросил камень ему в ноги, без цели нанести вред. Также он увидел на остановке двух мужчин в военной форме. После того как он бросил камень в сторону его, по его мнению, по его мнению, по его мнению, по его мнению, по его мнению задержали", - говорится в материалах дела.

Также добавляют, что при задержании мужчина называл стражей порядка и военных "упырями", и говорил, что он "был гражданином советского союза и ничего плохого не может сказать о Москве".

Суд в результате освободил мужчину от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием и установил испытательный срок 2 года, если он в течение определенного испытательного срока не совершит нового уголовного правонарушения и исполнит возложенные на него обязанности.

Напомним, во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.