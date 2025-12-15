17:26  15 декабря
Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов
13:24  15 декабря
В Тернопольской области водитель-нарушитель сбил полицейского
11:22  15 декабря
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 17:26

Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов

15 декабря 2025, 17:26
иллюстративное фото: из открытых источников
Антициклон Frieda будет блокировать завтра в Украине осадки. Поэтому 16 декабря будет без дождя и без снега

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в западных областях завтра вероятны солнечные прояснения. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +4...+7 градусов, в восточных областях, на Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине от 1 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 16 декабря будет без осадков, в ближайшую ночь до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, существенные осадки маловероятны.

Ранее сообщалось, что зима 2025-2026 годов в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой.

погода прогноз Синоптики зима
Сильные погодные изменения 15 декабря: гололедица, туман и мокрый снег по всей Украине
14 декабря 2025, 16:00
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
12 декабря 2025, 15:33
Сегодня в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и до +10 градусов
11 декабря 2025, 17:04
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
В Кривом Роге 40-летний мужчина угнал авто и попал на нем в ДТП
15 декабря 2025, 19:57
Смертельная драка на улицах: в Днепре судили мужчину, убившего прохожего
15 декабря 2025, 19:55
За неделю энергетики вернули свет более 1 млн семей после обстрелов
15 декабря 2025, 19:52
Мерц озвучил планы относительно возможного перемирия на Рождество
15 декабря 2025, 19:42
Отключение света почти по всей стране: в Укрэнерго предупредили о графиках на 16 декабря
15 декабря 2025, 19:35
Звонок из "благотворительной организации": на Буковине мошенники выманили у людей десятки тысяч гривен
15 декабря 2025, 19:15
Пять условий мира для Украины: Фридрих Мерц назвал ключевые цели переговоров
15 декабря 2025, 19:15
Во Львовской области мужчина жестоко избил военного: защитник попал в реанимацию
15 декабря 2025, 18:55
В результате артобстрела Никопольского района на Днепропетровщине погиб 53-летний мужчина
15 декабря 2025, 18:55
В Киеве продавали младенцев за границу: матерям часто ничего не платили
15 декабря 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
