Во вторник в Украине потеплеет до +7 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

Антициклон Frieda будет блокировать завтра в Украине осадки. Поэтому 16 декабря будет без дождя и без снега

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, в западных областях завтра вероятны солнечные прояснения. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +4...+7 градусов, в восточных областях, на Днепропетровщине, Запорожье и Полтавщине от 1 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 16 декабря будет без осадков, в ближайшую ночь до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов.

В ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды, существенные осадки маловероятны.

Ранее сообщалось, что зима 2025-2026 годов в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой.