Операція "Мідас": директор НАБУ розкрив деталі роботи корупційних "бек-офісів"

Операція "Мідас", у межах якої НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетичній сфері, розпочалася понад два роки тому після того, як детективи вийшли на слід так званих "бек-офісів"

Про це розповів директор НАБУ Семен Кривонос в ефірі програми УП.Чат, передає RegioNews.

За словами Кривоноса, "бек-офіси" – це приміщення, де поза офіційними структурами обговорювалися контракти, вплив на держустанови та розподіл хабарів. У таких місцях відбувалася конспіративна діяльність і легалізація коштів, отриманих зі схем на держпідприємствах.

Кривонос навів аналогію з операцією "Чисте місто", коли сторонні особи впливали на рішення Київради. За схожим принципом діяла й група, що стала об’єктом розслідування НАБУ.

Як детективи вийшли на "бек-офіс" на Софійській площі

За оперативними даними, одне з таких приміщень діяло на Софійській площі. Там проводилися зустрічі учасників угруповання та легалізовувалися кошти. Після отримання інформації НАБУ розпочало операцію "Мідас", яка тривала 15 місяців і охопила низку локацій.

З'ясувалося, що подібних офісів було кілька, а учасники застосовували посилену конспірацію та контрспостереження. За даними НАБУ, вони навіть незаконно використовували систему "Безпечне місто" для відстеження службових авто детективів.

Кривонос припустив, що група могла користуватися підтримкою окремих представників правоохоронних органів – це ще буде перевірено слідством.

Будинок на Грушевського

Відповідаючи на питання про будинок на Грушевського, 9а, Кривонос повідомив, що один із співорганізаторів угруповання мешкав саме там та погоджував ключові рішення. Після встановлення цих фактів детективи провели комплекс слідчих дій.

Особливу роль у цій частині операції відіграв детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Усі дії, наголосив директор, виконувалися лише в межах закону та за ухвалами суду.

Детективи мали встановити джерела великих сум грошей, маршрути їхнього надходження до "бек-офісів" та подальший рух коштів. Успішність операції Кривонос пов’язав із тісною співпрацею НАБУ та прокурорів САП.

Руслан Магамедрасуло: підозри

Справу проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька Сентябра ведуть Служба безпеки України та Офіс генпрокурора. Вперше їх підозри оголосили 21 липня 2025 року, коли СБУ одночасно провела десятки обшуків у працівників Національного антикорупційного бюро.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон, який фактично обмежував незалежність НАБУ та САП, посилаючись на нібито вплив Росії на ці органи. Після масових протестів та критики Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів.

Незважаючи на це, Магамедрасулов та його 65-річний батько Сентябр залишаються під арештом. Їх підозрюють у продажу технічних конопель представникам економічного сектору Росії.

СБУ стверджує, що Руслан Магамедрасулов виступав посередником у продажу партій технічних конопель до Республіки Дагестан (РФ), а їхнє незаконне вирощування організував його батько.

Самі Магамедрасулови не визнають провини. Руслан та його захист наполягають, що справи відкриті лише для тиску на НАБУ та дискредитації бюро.

Крім того, 16 вересня СБУ та ДБР повідомили про нову підозру Руслану Магамедрасулову. За версією слідства, детектив використовував свої зв’язки та службовий вплив для незаконних махінацій із податками українських підприємств.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

Організатором схеми був Тимур Міндіч, співвласник "Кварталу-95" та близький друг президента Володимира Зеленського. У матеріалах НАБУ він фігурує під прізвиськом "Карлсон". За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом".

13 листопада усправі про масштабні розкрадання в державній компанії "Енергоатом" двох підозрюваних звільнили з-під варти після внесення застав. За приватну підприємицю Лесю Устименко сплатили 25 мільйонів гривень, а за Людмилу Зоріну – 12 мільйонів.

