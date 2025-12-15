Зеленский не принял предложение американцев о выводе войск из Донбасса

фото: Офис Президента Украины

Во время переговоров в Берлине американские переговорщики оказывали давление на Украину с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса как условия достижения мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткофф во время встречи, в которой также принимал участие зять экспрезидента США Джаред Кушнер, заявил о "значительном прогрессе" в переговорах.

Позиция США остается неизменной – Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина вывела войска из подконтрольных районов Донбасса.

В то же время, Киев по такому требованию не соглашается и настаивает, что перемирие должно быть достигнуто без предварительных территориальных уступок России.

Как сообщалось, в ЕС считают, что войну РФ против Украины следует завершить до 24 февраля. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.