В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности

Скриншот с видео

В Познани двое мужчин напали на украинца в трамвае после того, как услышали, что он говорит по-украински

Об этом сообщает TVN24, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 11 декабря.

По свидетельству городского советника Анджея Прендке, нападавшие сказали мужчине, чтобы он "оставил их женщин", после чего повалили его на землю и стали бить ногами. Женщина, которая была вместе с ним, пыталась помочь, однако тоже пострадала.

Другие пассажиры пытались остановить нападающих, однако те заявили, что "пассажиры должны быть на их стороне, потому что они делают это для них".

Хотя пострадавшие отказались обращаться в полицию, правоохранителям все же удалось обидеть. Ими оказались двое 27-летних мужчин, которые находятся под стражей. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Sytuacja sprzed chwili w tramwaju nr 13 w Poznaniu.Dwójka agresywnych mężczyzn zaczepiła Ukraińca z partnerką za to, że…rozmawiał z nią po ukraińsku.Zaczęło się od wulgarnych wyzwisk, kazaniu "zostawić nasze kobiety” a następnie,zaraz po drugim nagraniu, rzucili go na ziemię 1/4 pic.twitter.com/GmIwGHS9xB — Andrzej Prendke (@A_Prendke) December 11, 2025

Напомним, в марте в Праге водитель трамвая набросился на пару украинцев с маленьким ребенком. Он также ударил мужчину, который держал ребенка, и сказал: "Ты вообще не имеет права находиться в этой стране". При этом говорил, что ребенок якобы запачкал трамвай.