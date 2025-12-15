11:22  15 декабря
15 декабря 2025, 11:52

Мифы об отключении света

Отключение света не происходит намеренно, и это не сговор против потребителей. Сложность энергосистемы и перепады потребления делают графики непредсказуемыми
Отключение света не происходит намеренно, и это не сговор против потребителей. Сложность энергосистемы и перепады потребления делают графики непредсказуемыми
Иллюстративное фото: из открытых источников
Удивительно. Так многие люди в связи с отключением света распространяют два тезиса:

  • какого черта этот проклятый ДТЭК делает несправедливость и исключает меня больше чем соседа;
  • какого черта не могут написать постоянные графики на неделю вперед и их придерживаться.

И вот любопытно, люди реально думают, что это специально?

То есть где-то в Конче Заспе, "в замке у шефа", сидит Ахметов и забавляется с тумблером?

  • а не будет этим киевлянам устойчивого графика, ха ха ха, это им за судивство в матче Динамо-Шахтер в 2009 году!
  • а вот этому Васе я специально дам как можно меньше света, потому что он за Динамо болеет;
  • не хотели Януковича, то не будет вам света, а-ха-ха-ха.

Причем это все говорят люди, даже близко не осознающие сложность системы, с которой работают энергетики, и масштаб вызовов на фоне перепада температур, скачков потребления и аварий там, где только что залатали. И это делают люди, настоящие люди, а не только русские боты.

Вы можете сказать, что это эффект тех же Даннинга и Крюгера. Как о таксисте, который знает, как управлять государством. И может быть правы. Но ведь так же – это об эгоизме и логике. Это же надо считать себя пупом земли, чтобы думать, что огромная корпорация, или тот же Ахметов, больше всего на свете думают, как навредить именно тебе. То есть есть возможность сделать графики справедливыми, но их специально таковыми не делают. То есть можно было бы в условиях неопределенности и постоянных изменений параметров системы сделать графики постоянными и прогнозируемыми, но этого не делают.

И если хоть немного включить логику, то станет ясно, что энергетики, ДТЭК, Ахметов больше других заинтересованы в том, чтобы не происходило таких проблем. Чтобы не столкнуться и с последствиями. Потому что, собственно, плюсов такой ситуации для них нет. Не выходит придумать, как же они на этом могут заработать. А минусов, включая истериков, достаточно.

Почему же не делают? Может самый простой ответ и будет правильным? Ибо не могут? И единственная причина этого – россияне? Но ведь россияне далеко, а наши энергетики и диспетчера тут, рядом….

И, кстати, трудно сказать, что это все потому, что Миндич все украл. Потому что хотелось бы увидеть как он что-то воровал у Ахметова…

