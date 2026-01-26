Фото: Цензор.НЕТ

Об этом сообщило "Суспильне", передает RegioNews.

По словам адвоката Магамедрасулова Елены Щербан, суд также на 3 месяца продлил срок досудебного расследования до 21 апреля. Следовательно, общее время которого теперь составляет 9 месяцев.

Защита планирует привлечь иностранных экспертов для исследования аудиозаписей, на которых основывается обвинение.

Прокуроры утверждают, что на записях звонков Магамедрасулова слышно его якобы договаривается о поставках конопли в Республику Дагестан в Россию. Защита настаивает, что разговор касался продажи конопли в Узбекистан.

Кроме того, суд смягчил меру пресечения отцу детектива, Сентябрю Магамедрасулову, оставив ему лишь обязательство сообщать об изменении места жительства.

По словам адвоката Виктора Карпенко, ранее у Сентября были и другие ограничения, в частности сдача паспорта, но теперь он обязан лишь сообщать об изменении адреса, а мера пресечения избрана на 60 суток.

Напомним, в начале декабря 2025 года Печерский суд Киева принял решение изменить меру пресечения отцу детектива НАБУ Руслану Магамедрасулову, Сентябрю Магамедрасулову. Его уволили из СИЗО и перевели под ночной домашний арест.

Что известно о деле Магамедрасуловых

В июле этого года детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов и его отец были задержаны по подозрению в пособничестве России. По данным следствия, Руслан Магамедрасулов помогал своему отцу, имеющему паспорт РФ, продавать техническую коноплю в Дагестан. Кроме того, в СБУ заявили, что мать Магамедрасулова получает пенсию в ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях.

Относительно самого детектива следствие проверяет его на возможные связи с российскими спецслужбами. В частности, по данным СБУ, он "тесно контактировал" с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, которого, по информации ведомства, давно завербовала ФСБ. Во время обысков дома Христенко были найдены материалы НАБУ, содержащие служебную и конфиденциальную информацию.

С другой стороны, в НАБУ заявили, что Магамедрасулов активно способствовал получению ключевых доказательств по делу о коррупции в "Энергоатоме", что является важнейшим элементом в расследованиях против коррупционных схем в сфере энергетики.

Руслан Магамедрасулов: подозрения

Дело против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца Сентябра ведут Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора. Впервые их подозрения объявили 21 июля 2025, когда СБУ одновременно провела десятки обысков у работников Национального антикоррупционного бюро.

На следующий день Верховная Рада приняла закон, фактически ограничивающий независимость НАБУ и САП, ссылаясь на якобы влияние России на эти органы. После массовых протестов и критики Запада парламент восстановил полномочия антикоррупционных органов.

Читайте также: Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонной площади"

Магамедрасулов и его 65-летнего отца подозревают в продаже технической конопли представителям экономического сектора России.

СБУ утверждает, что Руслан Магамедрасулов выступал посредником в продаже партий технической конопли в Республику Дагестан (РФ), а их незаконное выращивание организовал его отец.

Сами Магамедрасулы не признают вины. Руслан и его защита настаивают, что дела открыты только для давления на НАБУ и дискредитации бюро.

Кроме того, 16 сентября СБУ и ДБР сообщили о новом подозрении Руслану Магамедрасулову. По версии следствия детектив использовал свои связи и служебное влияние для незаконных махинаций с налогами украинских предприятий.

Расследование НАБУ в "Энергоатоме": что известно

НАБУ обнародовало масштабное расследование коррупционной схемы в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

По данным следствия, фигуранты отмывали десятки миллионов долларов , прикрываясь должностными лицами и используя административное влияние в компании.

Схема была довольно циничной: частные компании, желавшие сотрудничать с "Энергоатомом", должны платить 10-15% отката. Участники сам механизм называли "шлагбаум": либо делишься маржой, либо остаешься за закрытыми дверями. Отказ от "шлагбаума" автоматически исключал предприятие из списка поставщиков.

Организатором схемы был Тимур Миндич, совладелец "Квартала-95" и близкий друг президента Владимира Зеленского. В материалах НАБУ он фигурирует под прозвищем "Карлсон". По данным САП, Миндич строил связи с эксминистром энергетики Германом Галущенко и эксминистром обороны Рустемом Умеровым из-за личных контактов с президентом.

Кроме того, бывший министр энергетики Галущенко (в материалах НАБУ под прозвищем "Профессор" или "Гера") сохраняет влияние на энергетическую отрасль из-за действующей министерки Светланы Гринчук и менеджеров, которых он расставил на ключевые позиции перед увольнением в июле 2025 года.

Во время обысков 10 ноября НАБУ задержали пять человек, а подозрение было сообщено семи членам группировки, среди которых бывший советник министра энергетики, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" и другие.

Миндич успел покинуть страну за несколько часов до проведения следственных действий.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

11 ноября 2025 года Кабинет министров Украины досрочно прекратил полномочия наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом".

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения для Игоря Фурсенко и других должностных лиц, подозреваемых в коррупционных схемах с контрактами "Энергоатома".

Леся Устименко взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения 25 млн грн залога по подозрению в масштабном хищении средств предприятия.

Меры пресечения также применены к Игорю Миронюку, бывшему советнику эксминистра энергетики, и Дмитрию Басову, исполнительному директору по безопасности НАЭК "Энергоатом".

13 ноября в деле о масштабных хищениях в государственной компании "Энергоатом" двоих подозреваемых освободили из-под стражи после внесения залогов. За частную предпринимательницу Лесю Устименко уплатили 25 миллионов гривен, а за Людмилу Зорину – 12 миллионов.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского