Хотела помочь другу: в Прикарпатье женщину обокрали аферисты - украинцев предупреждают о схеме

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Мошенники активно используют сломанные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Затем они выдают себя за друзей, родственников или коллег и просят у людей срочно перевести деньги.

29-летняя жительница Калуша получила сообщение якобы от знакомой с просьбой одолжить деньги. Не подозревая обмана, женщина перечислила на предоставленные реквизиты около 15 тысяч гривен. Впоследствии ситуация повторилась, и она послала "знакомой" еще более 26 тысяч гривен.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Полиция призывает граждан проверять данные даже если сообщение от близкого человека.

"Помните: настоящий знакомый не обидится, если вы решите проверить информацию. А мошенник рассчитывает именно на вашу поспешность и доверие", – говорят правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве аферист выманил у пенсионерки деньги на похороны соседки. Однако в результате оказалось, что соседка жива.