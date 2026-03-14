Укрэнерго изменяет графики отключений света из-за массированных обстрелов

Из-за обстрелов в ночь на 14 марта и утренних атак пострадали энергообъекты в родных регионах. Поэтому тысячи потребителей в разных городах остались без электроэнергии

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Обесточение фиксируют у многих жителей в Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. Там, где это условия позволяют, энергетики уже начали восстановительные работы.

Кроме того, в результате массированной атаки вынужденно изменяют время и объем обследования потребления электроэнергии. Теперь почасовые отключения для всех категорий потребителей введены с 8:00 до конца суток.

Точные графики вероятных отключений следует искать на официальных страницах или сайтах облэнерго в вашем регионе.

"Учитывая погодные условия, пользование мощными электроприборами сегодня следует перенести на дневное время – с 11:00 до 16:00. Это период наиболее эффективной работы солнечных электростанций. Однако если в вашем регионе действуют почасовые отключения, пожалуйста – потребляйте электроэнергию максимально бережливо. Когда свет появляется по графику – не включайте несколько мощных устройств одновременно", - призывают энергетики.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения армия РФ около 6 тысяч раз атаковала объекты энергетической инфраструктуры на территории Украины. Ущерб достигает миллиардов.