На Харьковщине мужчина напал с ножом на молодого парня

В Харьковской области задержан мужчина за совершение покушения на убийство. Ему теперь грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, между двумя знакомыми произошла ссора. В ходе конфликта 40-летний мужчина нанес 22-летнему парню два ножевых ранения. Потерпевшего госпитализировали.

"Правоохранители задержали 40-летнего нападающего в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

