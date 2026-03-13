Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье

После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы

Фото: varosh.com.ua

Вопрос генерации электроэнергии в нынешних условиях полномасштабной российско-украинской войны, после ряда системных атак на соответствующие структуры энергетической системы Украины, стал фактически ключевым для существования государства. Недаром же одним из аспектов, который возник в процессе подготовки трехсторонних украинско-американско-российских переговоров, стал вопрос Запорожской атомной электростанции, которая сейчас не подчиняется украинской власти (но и на Россию также не работает).

Разумеется, основными составляющими энергетической системы Украины являются атомные и тепловые электростанции, именно по ним наносились основные удары российскими ракетами. Сезонно внимание привлекают и гидроэлектростанции. Но существуют и другие варианты генерации, которые также могут пригодиться – как энергетической системе страны в целом, так и кошелькам отдельных лиц.

Одним из таких вариантов являются ветровые электростанции. "Зеленая" энергетика до последнего времени была едва ли не главным вопросом мирового энергетического повестки дня. В Украине же она не могла не напоминать о себе из-за проблем с основными направлениями. Кроме того, на эту, чисто экономическую составляющую, могут наложиться и политические факторы.

С Востока – на Запад

До российско-украинской войны тему ветровых электростанций развивали в основном в Крыму, на материковом Юге и Востоке. Но в 2014 году оккупированный полуостров отвалился. После начала полномасштабной войны Украина потеряла контроль над морским побережьем и значительной частью Востока.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что владельцы бизнеса ВЭС решили выйти на другой, западный региональный рынок. Первым шагом стала ветровая электростанция, построенная в 2024 году на границе Закарпатской и Львовской областей. Тогда, кстати, общественная реакция была не совсем позитивной – по крайней мере, в Ужгороде (ВЭС расположена на закарпатской стороне, в Нижневоротской громаде) прошли акции протеста против деятельности компании "Ветряные парки Украины".

Но эта ветровая электростанция, как уже было сказано, стала лишь первым шагом и довольно скромным – мощность одного ветряка составляет 4,8 МВт. То, что планируется с противоположной стороны Карпатских гор, на Прикарпатье, выглядит значительно серьезнее.

Как рассказал СМИ заместитель генерального директора компании "Ветряные парки Украины" Андрей Сергиенко, в районе села Микуличин (часть Яремчанской территориальной громады) будет сооружено 20 ветряков общей мощностью 110 МВт. Кто же стоит за этим проектом?

Кто стоит за ветряками

Формально оператором ветроков станет новая компания "Яремче Винд Энерджи", зарегистрированная в Микуличине буквально в феврале 2026 года. Но, разумеется, эта организация является частью "Ветряных парков Украины". Владельцами последней являются два бизнесмена с Донбасса – Эдуард Мкртычян и Максим Ефимов. Мкртычян – сын совладельца "Индустриального союза Донбасса" Олега Мкртычяна, Ефимов – бывший народный депутат двух созывов.

Интересно, что в случае с Ефимовым важна не формальная составляющая его пребывания в Верховной Раде. В 2014 году он вошел в Раду как мажоритарщик-самовыдвиженец и присоединился к тогдашней фракции Блока Петра Порошенко. В следующем парламенте он присоединился к одной из так называемых "олигархических" групп, за которыми, как считается, стоит не столько идеология, сколько бизнес-интересы. Впрочем, на этот момент Ефимова в Раде уже нет – в 2023 году, как раз перед стартом карпатской части ВЭС, он добровольно сложил полномочия.

Но значительно более интересно то, что Максим Ефимов был частью Партии регионов на местном, краматорском уровне. Принадлежность к партии власти времен Виктора Януковича – это уже гораздо ближе к реальной бизнес-деятельности Ефимова. Как писали СМИ, через несколько лет тогдашний депутат провел интересную операцию – обменяв свои крымские активы на бизнесы окружения и партнеров президента-утекавшего Виктора Януковича.

С народом разобрались

Похоже, "Ветряные парки Украины" заходят на Прикарпатье всерьез и надолго. Судя по позиции руководства Яремчанской ТГ, подготовительная работа в этом направлении уже проведена. Об этом могут свидетельствовать и успешно проведенные общественные слушания, на которых из пяти тысяч жителей Микуличина пришло чуть меньше 200 человек, большинство из которых поддержало строительство двадцати ветряков в горах.

Уже было заявлено, что этот проект станет органической частью отечественной энергосистемы Украины. Хотя есть подозрение, что одним из ключевых потребителей ветровой электроэнергии станет самый известный горнолыжный курорт Украины Буковель. Собственно, Андрей Сергиенко подтверждает такие планы: "Нам понятно, что Буковель, как туристический магнит, развивается все больше. Мы точно знаем, что здесь не хватает мощности. Поэтому эту территорию рассматривали также для размещения ветростанции. Если исследования покажут, что здесь есть ветер и возможность подключения, мы ее реализуем". Так что можно сказать, что в этой истории есть и интересы этой финансово-промышленной группы.

А будут ли соблюдены интересы громады – особенно экологические? Здесь остаются большие вопросы. Тем не менее, горам доставалось и раньше, без проекта ВЭС и руками местных жителей.