Скандального депутата от ОПЗЖ могут экстрадировать из Дубая в Украину

Депутата партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене, могут экстрадировать из Дубая в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным издания, 13 августа Служба безопасности Украины объявила Христенко в розыск.

Накануне полномасштабной войны Христенко сбежал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. Сейчас он живет в ОАЭ. Приверженность России нардеп никогда не скрывал. После начала войны на востоке Украины в 2014 он неоднократно посещал РФ.

