Скандального депутата от ОПЗЖ могут экстрадировать из Дубая в Украину
Депутата партии "Оппозиционная платформа – При жизни" Федора Христенко, подозреваемого в государственной измене, могут экстрадировать из Дубая в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".
По данным издания, 13 августа Служба безопасности Украины объявила Христенко в розыск.
Накануне полномасштабной войны Христенко сбежал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. Сейчас он живет в ОАЭ. Приверженность России нардеп никогда не скрывал. После начала войны на востоке Украины в 2014 он неоднократно посещал РФ.
