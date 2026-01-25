Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник умышленно не задекларировал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен.

В частности, он скрыл автомобиль Ford Mustang, находившийся в совместной собственности супругов, значительный доход, а также финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.

Следствие установило, что в октябре 2022 года депутат приобрел Mercedes-Benz за 3,75 млн грн, хотя его официально подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составили менее 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней автомобиль был перепродан, а полученные средства использованы на собственные нужды. Эти операции в декларации тоже не отражались.

Действия должностного лица квалифицированы по:

ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путём);

ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (преднамеренное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).

Напомним, первый заместитель председателя Херсонского областного совета и представитель партии "Слуга народа" Юрий Соболевский оказался в центре антикоррупционного скандала. По данным СМИ, должностное лицо может быть причастно к незаконному обогащению и внесению недостоверных данных в декларацию.