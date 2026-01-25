15:41  25 января
Сорвался с высоты: в Киеве во время работ на энергообъекте погиб спасатель
14:52  25 января
На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: есть травмированные
10:26  25 января
Восстановление УБД без бюрократии: что нужно знать военным
25 января 2026, 14:23

Ford Mustang и миллионы мимо декларации: на Закарпатье депутату сообщили о подозрении

25 января 2026, 14:23
Фото: Прокуратура Украины
Закарпатская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Береговского районного совета, подозреваемому в представлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем

Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, при подаче ежегодной декларации за 2022 год чиновник умышленно не задекларировал имущество и доходы на общую сумму более 8,3 млн гривен.

В частности, он скрыл автомобиль Ford Mustang, находившийся в совместной собственности супругов, значительный доход, а также финансовые операции по покупке и продаже элитного Mercedes-Benz S-Class.

Следствие установило, что в октябре 2022 года депутат приобрел Mercedes-Benz за 3,75 млн грн, хотя его официально подтвержденные доходы за более чем 20 лет предпринимательской деятельности составили менее 227 тысяч гривен. Уже через несколько дней автомобиль был перепродан, а полученные средства использованы на собственные нужды. Эти операции в декларации тоже не отражались.

Действия должностного лица квалифицированы по:

  • ч. 1 ст. 209 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путём);
  • ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (преднамеренное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).

Напомним, первый заместитель председателя Херсонского областного совета и представитель партии "Слуга народа" Юрий Соболевский оказался в центре антикоррупционного скандала. По данным СМИ, должностное лицо может быть причастно к незаконному обогащению и внесению недостоверных данных в декларацию.

23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
