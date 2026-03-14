Военные отравились алкоголем, один умер: во Львовской области судили сержанта

Самборский горрайонный суд Львовской области признал виновным главного сержанта батальона одной из воинских частей в халатном отношении к военной службе в условиях военного положения. Чиновник не обеспечил надлежащий контроль над подчиненными

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Военнослужащие употребляли алкоголь. В результате отравления один из них умер, еще несколько госпитализировали с алкогольным отравлением. Привлекли к ответственности главного сержанта батальона одной из воинских частей.

Чиновник был прямым начальником для рядового и сержантского состава батальона и отвечал за контроль дисциплины, морально-психологического состояния и надлежащего обеспечения подчиненных.

11 декабря прошлого года он не принял необходимые меры, когда военные употребляли алкоголь. Его известили о суде, но на заседание он не явился.

Суд признал военнослужащего виновным и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 1000 тысяч рублей — 17 000 грн.

