Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов

Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не имеют достаточно средств на их содержание

Фото: Суспильне Донбасс

Ситуацию ярко иллюстрирует недавний случай в Донецкой области, где руководство областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф попыталось сократить более 40 медработников скорой помощи, объясняя это нехваткой финансовых средств. При том что сами медработники были готовы и дальше работать в сложных условиях рядом с фронтом и оказывать помощь местным жителям, а также военнослужащим. И только после того как скандал получил огласку, ситуацию удалось разрешить.

Отметим, что известие о массовом сокращение работников экстренки совпало с заявлением министра здравоохранения Виктора Ляшко, который 4 февраля подчеркнул о необходимости лучшей поддержке бригад скорой в прифронтовых регионах. После того как информация о сокращении медиков получила огласку в СМИ, министр посетил Донецкую область, после чего медиков пообещали не увольнять, а в областной сфере здравоохранения произошли кадровые изменения.

В Донецкой области пытались сократить 40 работников скорой. Фото: Минздрав Украины

Ситуация на Донетчине продемонстрировала серьезные проблемы в подходах отечественной системы здравоохранения. Ее готовность расставаться с опытными и мотивированными кадрами, и, как следствие, оставлять без надлежащей медицинской помощи тысячи людей, едва вопрос касался финансовой стороны. Кстати, деньги на выплаты зарплат медработникам скорой Донецкой области в итоге нашлись, о чем впоследствии сообщили в МОЗ Украины.

Удар по медучреждениям и кадрам

На сегодняшний день в государстве создана система здравоохранения результатом которой стало закрытие "непопулярных" региональных медучреждений, которые оказывали помощь небольшому количеству населения. В первую очередь это касалось первичной медицинской помощи: амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В связи с медицинской реформой, ФАПы в Украине финансируются преимущественно из местных бюджетов (громад), а также средствами Национальной службы здоровья Украины через Центры первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП), в которые они входят. Впрочем, в случае с ЦПМСП содержание ФАПов может негативно отразиться на заработной плате остального медперсонала из-за перераспределения полученных от государства средств. Также достаточное количество ФАПов не могут содержать громады с низким доходом, так как содержание одного такого пункта здоровья обходится в год в пределах 500 тыс. грн.

Прием в деревенском ФАПе. Фото из открытых источников

В итоге с 2017 по 2022 год количество ФАПов в Украине сократилось с 12,7 тыс. до 7,5 тыс. И количество продолжает сокращаться так как многие местные власти видят в сельских пунктах здоровья средства выкачивания бюджетных средств. В этом случае далекий от медицины и не мыслящий стратегически руководитель громады пытается либо закрыть учреждения "первички", либо максимально сократить количество работающего медперсонала. Проблему в медицине также ярко иллюстрирует ситуация с врачами, количество которых в Украине за 10 лет сократилось почти на 40%. По данным Специализированного медицинского портала health-ua.com , количество обеспечения врачами в 2014 году в стране составляло 43,5 на 10 тыс. населения. В 2024 году по данным MedReporter – уже 31,1.

Работа за троих

В попытке исправить ситуацию с нехваткой кадров правительство в феврале 2026 года значительно повысило зарплаты медицинским работникам. Отныне минимальная заработная плата составляет:

У врачей – 35 тыс. грн в месяц или 27 тыс. грн после вычета налогов, что больше на 11,5 тыс. грн по сравнению с прошлым годом.

У среднего медперсонала – фельдшера, медсестры, – 25 тыс. грн или 19,2 тыс. грн на руки (прирост – 8,8 тыс. грн).

У младшего медперсонала – санитарки, – не менее 15 тыс. грн или 11,5 тыс. грн чистыми (прирост 3,4 тыс. грн).

По зарплатам, впрочем, есть нюансы. У семейного врача уровень зарплаты зависит от количества деклараций с пациентами – минимум 1,8 тыс. деклараций. Если же деклараций меньше, зарплата будет пропорционально ниже. В сельской местности набрать достаточное число деклараций – непростая задача. Отдельный вопрос – высокие нагрузки которые испытывают медработники из-за вымывания из сферы большого количества кадров. Особенно сложная ситуация сложилась с медсестрами. Нередки случаи, когда от одной медсестры требуются обслуживать 40-60 пациентов, при том что за границей эта цифра в разы ниже.

Как рассказала нашим журналистам Людмила Пуха – палатная медсестра детского отделения одной из больниц Миргорода Полтавской области, ей с коллегами приходилось выполнять работу сразу нескольких человек.

"В результате один человек у нас принимал пациентов, делал уколы, ставил капельницы, водил на рентген, брал посевы, вел документацию. Ночью приходилось выполнять функции санитарки и делать уборку. Смену мы не перекрывали. Нам нужно было еще хотя бы одну санитарку и две медсестры", – отметила она.

"Должно быть беспокойство о людях"

Вот что говорят о ситуации с медициной в регионах. Главная медсестра Высокопольской больницы в Херсонской области 68-летняя Надежда Цалинская указывает на острую нехватку медперсонала особенно в отдаленных селах. Говорит, есть села, в которые семейный врач приезжает лишь раз в неделю.

Надежда Цалинская – главная медсестра Высокопольской больницы. Фото: mipl.org.ua

"Но если человек заболеет на следующий день, ему придется самостоятельно ехать в больницу в город. А большинство жителей сел – это пожилые люди. Вот если бы в селе был фельдшер, он мог бы сходить и осмотреть больного, сделать укол, измерить давление, систему поставить… Те же медикаменты. Часто старички на двух палочках вынуждены сами идти в медучреждение чтобы получить бесплатную таблетку от давления или от боли в голове. Это не правильно, должно быть беспокойство о людях", – рассказала она RegioNews.

Жительница Смелянского района Черкасской области 72-летняя Раиса Заяц рассказала, что заключила декларацию с семейным врачом не в родном селе, а в ЦПМСП в Смеле так как "семейник" в селе не вызывал у нее доверия как специалист. Но когда женщине потребовалось пройти курс лечения, это стало проблемой, так как уколы должен был делать врач с которым заключена декларация. В итоге женщине пришлось в течение 10 дней ежедневно ездить на общественном транспорте за 15 км в райцентр и каждая такая поездка обходилась ей в 130 грн. Также работники сельской амбулатории отказывались измерять Раисе Сергеевне давление и уровень сахара аргументируя тем что "вы не наша".

"Раньше с этим проблем не было, у медсестры нашей амбулатории было больше возможностей. А сейчас без назначения семейного врача даже укол не могут сделать", – подчеркнула пенсионерка.

До реформы курс лечения (уколы, капельницы) моломобильным гражданам на дому проводили патронажные медсестры Общества Красного Креста Украины. Однако несколько лет назад эту услугу МОЗ убрало. Семейный же врач принимает решение о визите, основываясь на состоянии пациента, а не на требовании, и имеет право отказать, если нет угрозы жизни. Основной формат – прием в амбулатории, а выезд – исключение для тяжелобольных или немобильных пациентов говорится на сайте Правительственного портала. С 2024 года в Украине возвращают патронажный осмотр новорожденных и маломобильных граждан. Для этих целей с помощью международных доноров было закуплено 250 автомобилей которые распределили по всем областям что в среднем составляет по одному авто на 5 – 6 громад. Но этого явно недостаточно.

Медицина в селе – цель на доступность

Заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый уверен, что вторичная (специализированная) медицинская помощь, должна быть максимально доступной. В этом случае не нужно строить больницу в каждом селе, вместо этого нужен способ своевременной доставки пациента с помощью скорой, специальных автобусов и др.

"Нужно создать условия, чтобы пациенты могли добраться на консультацию либо на госпитализацию туда, где есть квалифицированный врач и все необходимое оборудование. А вот "первичка" должна быть в пределах пешей доступности либо к ней нужно недалеко ехать на велосипеде или автомобиле. В то же время медсестра на селе должна быть обеспечена служебным автомобилем", – рассказал он RegioNews.

Константин Надутый – заместитель председателя правления Всеукраинского врачебного общества. Фото: Facebook

Константин Надутый привел пример с сельскими амбулаториями в Литве, рядом с которыми запаркованы до десятка служебных автомобилей для выезда медперсонала к пациентам, в первую очередь к маломобильным людям. В Великобритании, говорит эксперт, 5% пациентов имеют право на обслуживание на дому. В то же время Константин Надутый привел пример с 60-летней жительницей одного украинского села в котором сам проживает. Женщина воспитывает 40-летнего сына с ДЦП, и не может по своему желанию посетить семейного врача, поскольку ни на минуту не может оставить сына, которому она является опекуном, а на дом медик к ней ехать не будет.

Константин Надутый считает, что в Украине необходимо не только широко оказывать медицинскую помощь маломобильным людям на дому, но и расширять сеть медико-социальных учреждений. Такие учреждения широко распространены в Евросоюзе. В них пожилые и маломобильные люди могут проходить реабилитацию и просто некоторое время могут пожить под присмотром специалистов.

Одно из подобных учреждений есть и в Киеве – это коммунальное социальное учреждение "Киевский реабилитационный комплекс смешанного типа для лиц с инвалидностью в результате интеллектуальных нарушений". Вот только попасть туда людям, нуждающихся в постороннем уходе, крайне сложно из-за больших очередей. Константин Надутый считает, что инфраструктура сфера охраны здоровья в Украине позволяет создать медико-социальные учреждения на базе медучреждений которые мало либо не используются. Многие из таких учреждений, говорит эксперт, имеют все необходимое, вплоть до собственных котельных. Однако проблема в громадах, которые вследствие децентрализации получили широкую автономию, при этом бюджет у всех разный. А государство действует по принципу – оказывать поддержку уже существующим медучреждениям с достаточным количеством медицинского персонала и пациентов.

***

Было бы не верно утверждать, что в украинских селах и поселках отсутствует достойная медицинская поддержка населения. Достаточно неплохая ситуация в общинах с большим бюджетом, которые могут позволить себе закупить необходимое оборудование, транспорт, выплачивать высокие доплаты медперсоналу. Также достойная медпомощь оказывается в громадах, где местным властям не безразлична судьба их земляков и которые всячески пытаются сохранить местные кадры и медучреждения, и привлечь на их содержание спонсоров.

Аптека в селе. Фото: "Земляк"

Достойное оказание медицинской помощи во многом зависит и от мотивированных медицинских кадров. В качестве примера приведем работу семейной медсестры Натальи Опанасенко. Проживая в прифронтовом селе Кирилловка Харьковской области, женщина продолжала оказывать помощь землякам, регулярно ходила на дом к маломобильным пациентам даже в нерабочее время. Регулярно закупала людям необходимые медикаменты в областном центре, которые они заказывали. При том что сама медсестра работала на 0,75 ставки и вынуждена была еще подрабатывать санитаркой.

Думается, что оказание медицинской помощи в Украине не должно зависеть от богатства той или иной громады, инициативности отдельных управленцев и отдельных мотивированных работников. Должна работать система, которая бы ставила перед собой цель всесторонней поддержки здоровья граждан в независимости от расходов. Ведь только мотивированное и здоровое общество способно восстановить страну, предложить и построить новую систему развития.