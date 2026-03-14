Пограничники показали, как эффектно уничтожили российские позиции на Курщине
Украинские пограничники показали, как уничтожают технику окупантов. Защитники поделились эффектным видео
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Защитники опубликовали видеоработы операторов беспилотников "Стальной границы". На видео можно увидеть, как российские оккупанты пытаются убежать от украинских дронов.
Военные разгромили российские позиции, уничтожили комплекс "Муром", пять окупантов, укрытие, склад боеприпасов, транспортное средство и антенну.
Эти кадры были сделаны в Курском и Северо-Слобожанском направлениях.
Напомним, ранее Военно-морские силы Украины сбили над Черным морем российский вертолет стоимостью $1,5 млн. Речь идет о многофункциональном вертолете Ка-27.
