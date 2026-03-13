Скандал из monobank: откуда у Гороховского персональные данные клиентки

Так что простой вопрос к НБУ, а что будет в этой ситуации с Гороховским?

Фото: Instagram/gorokhovsky

В моей ленте много эмоциональных постов о скандале, в который умудрился вляпаться Олег Гороховский. Для тех, кто пропустил: во время видеоверификации клиентки позади девушки можно было разглядеть флаг, похожий на русский.

Гороховский опубликовал скриншот этого звонка и пошутил, что ей было отказано в обслуживании из-за немытой головы. И тут банкир серьезно ошибся.

Во-первых, он слиk в сеть чувствительную информацию о клиентке. А во- вторых, флаг оказался словенским, а клиентка является дочерью военнослужащего ВСУ.

Соцсети спорят: стоит ли теперь закрывать счета в monobank в знак протеста, должна ли девушка думать, прежде чем записывать видео на фоне чего-то, что хоть немного напоминает российские символы.

Как специалист по информационной и кибербезопасности хочу обратить внимание на другое. А откуда у Олега Гороховского персональные данные клиентки и какое право он имел их сливать? И какое отношение имеет ООО "ФИНТЕХ БЕНД", которым он владеет, к АО "УНИВЕРСАЛ БАНК", где открывала счет девушка? Да, того же банка, на базе которого работает бренд monobank.

На каком основании гражданину Гороховскому передали данные об этом звонке? Ведь формально он не банкир. "Универсал" принадлежит Тигипко. В банке Гороховский тоже не работает, он владелец компании, которая разрабатывает для банка программное обеспечение.

Так на каком основании он получает персональные данные клиентки, составляющие банковскую тайну?

Напомню, что Нацбанк наказывает за гораздо меньшие огрехи. Банкам не раз указывали на ненадлежащее обеспечение киберзащиты и сохранение банковской тайны во время дистанционного обслуживания, когда находили в их процедурах хотя бы минимальные недостатки. Проходившие эти проверки банкиры не дадут соврать: те, кто проверяет из НБУ придираются к мельчайшим деталям.

Микрофинансовые компании тоже регулярно штрафуют за передачу личных данных коллекторам, которые обзванивают должников, чтобы те вернули кредит. Так что простой вопрос к регулятору, а что будет в этой ситуации с Гороховским?

Ибо если ничего не будет тогда возникать вопрос – а откуда такое снисхождение? Возможно, такое снисхождение связано с отношениями между главой НБУ Андреем Пышным и отдельными банкирами.

К примеру, журналисты пишут, что Сергей Тигипко является регулярным гостем на благотворительных аукционах семьи Пышных, где покупает предметы искусства, перечисляя средства в благотворительный фонд "Відчуй". Основательница которого Пышная Людмила Георгиевна, жена главы Нацбанка. Кстати, эти средства не нужно показывать в ежегодной декларации, а спектр оплачиваемых ими расходов практически неограничен.

Что же получает Тигипко и вероятно Гороховский? Ну давайте пофантазируем и сделаем предположение.

Может, Нацбанк закрывает глаза на странную конфигурацию, которая дает возможность Гороховскому управлять monobank?

Для других у нас существует закон о фактических бенефициарах, оказывающих влияние на финучреждение. Но Гороховского это не касается: формально он занимается ИТ в не связанной с банком компании. Эти моменты давно привлекли внимание МВФ.

Однако обещанное законодательство о системе надзора за рисками критически важных третьих сторон, которое должно навести здесь порядок, переносится с одного пересмотра программы на следующий. Дедлайн июнь, но проект регуляций еще даже не был обнародован Нацбанком.

Странная история. К примеру, когда год назад Revolut заявил, что хочет осуществлять деятельность в Украине и планирует к 2025 году получить лицензию в нашей стране, Нацбанк резко высказался о проверке факта работы на отечественном рынке.

Но по факту сознательно или не сознательно НБУ поставил своеобразный "миндичевский шлагбаум" на вход литовцам. До конца года людей, которые должны заниматься работой в Украине, Revolut перевел на другие направления.

Сознательно или нет, но эксперты считают, что подобная история могла бы существенно поднять настроение Гороховскому, которое избавилось от потенциальных корнкурентов.

А есть и другие истории. Эксперты помнят, как поднимался вопрос с возможными манипуляциями резервами Монобанка. Тогда в далеком 2023 году мало кому из банкиров понравилась идея налогообложения сверхприбылей банковской системы налогом на прибыль со ставкой 50%.

Но только monobank пошел на то, чтобы резко сформировать резервы под плохие кредиты в ноябре-декабре 2023 года и, таким образом, занизить размер уплаты налога на прибыль на 750 млн грн.

Что это были манипуляции или законные действия ответа не имеем до сих пор. Нацбанк молчит. Равно как и в скандале с этой девушкой, перед которой Олегу Гороховскому стоило бы извиниться. И это тот момент, когда молчание говорит гораздо больше, чем комментирование.

P.S: Кстати, когда там следующий аукцион? Было бы любопытно посмотреть на участников и лоты, которые купят победители. Возможно, тогда мы получим ответы на странное молчание Нацбанка.