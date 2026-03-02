Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противодействовать США и Израилю, это станет большой проблемой не только для рейтинга Трампа, но и для Украины

Война США и Израиля против Ирана началась шаблонно. Поскольку исторический опыт наземных спецопераций в Иране у Вашингтона не лучший, красть аятоллу Али Хаменеи, как Николаса Мадуро, никто не стал. Его убили. В ответ Иран нанес хаотичные удары по ближним странам, где теоретически могли находиться американские военные или их союзники. Сейчас авиация Израиля, пользуясь дезорганизацией и хаосом в ПВО Ирана, добивает те цели, которые не успели уничтожить прошлым летом. Американские военные отрабатывают мастерство уничтожения иранских кораблей и систем ПВО. А в воздухе, кроме бомб и ракет, витает вопрос – что дальше?

Что дальше

Очевидно, минимальный план успеха в этой кампании в США примерно таков – уничтожить действующее руководство Ирана, после чего выдвинуть набор ультиматумов наследнику "верховного лидера". В случае отказа от выполнения этих ультиматумов преемником Хаменеи, который, по словам представителей "переходного совета", будет назначен в течение нескольких ближайших дней, будет произведено физическое уничтожение и этой руководящей ротации. И так до получения комплекта достаточно рассудительных лидеров, которые выполнили бы требования США и Израиля. Эти требования, кстати, касаются трех ключевых вещей – обогащения урана, создания дальнобойных баллистических ракет и финансирования иранских прокси-сил, терроризирующих весь регион. В первую очередь речь идет о 3"Х" – "Хамас", "Хезболле" и хуситах.

Этот своеобразный процесс поиска адекватного руководства для Ирана, конечно, будет сопровождаться уничтожением максимального количества объектов военной инфраструктуры, складов, командных центров и всего, что имеет хоть какое-то отношение к иранской армии и особенно Корпусу стражей исламской революции.

Реализация плана-минимума позволит отбросить ядерную и ракетную компоненты иранского ВПК на годы назад, заставить Тегеран несколько снизить размах международно-террористической деятельности, после чего попытаться убедить собственных граждан в том, что достигнута безоговорочная победа.

План-максимум этой войны, конечно, более амбициозный. В Вашингтоне надеются, что граждане Ирана, которых месяц назад тысячами убивали собственные власти, сейчас, воспользовавшись моментом, попытаются свергнуть исламистский тоталитаризм и взять судьбу собственной страны в свои руки. Что из этого получится – неизвестно.

С одной стороны, тегеранский режим сейчас действительно ослаблен и дезорганизован. Противодействие оппозиционным выступлениям – в случае, если бы кто-то их начал – было бы не столь убийственно-эффективным, как месяц назад. Но, с другой стороны, каждый, кто попытается сейчас начать активные протесты против исламистского режима в глазах сограждан, может стать союзником США и Израиля, ненависть к которым в Иране не менее сильна, чем к собственным кровопийцам. Поэтому часть иранцев оплакивает лидера, часть – празднует его смерть, а подавляющее большинство затаилось и ждет, что же будет дальше.

Одно можно сказать наверняка – если кампания авиаударов затянется, то неизбежные потери гражданского населения похоронят поддержку действий США, а вместе с тем – и мечту об иранской революции. Если же под американскими бомбами у иранцев произойдет "объединение вокруг лидера", пусть даже мертвого, Тегеран сможет продолжать боевые действия против Израиля и баз США в регионе в течение длительного времени.

Последствия для Украины

В любом случае даже начало войны с Ираном уже имеет заметные геополитические последствия, которые, в случае значительной продолжительности конфликта, будут только усиливаться.

Первая группа этих последствий носит чисто материально-технический характер. Богатые страны Персидского залива, почувствовавшие на себе последствия малоприцельных и неселективных ракетных ударов со стороны Ирана, неизбежно начнут вкладывать средства в покупку дополнительных современных систем ПВО, а также боеприпасов для них. Ввиду платежеспособности этих стран они вполне способны значительно ухудшить и без того имеющийся глобальный дефицит оборудования этого типа. Сроки ожидания возрастут, цены тоже. Patriot из арсенала ЦАХАЛ – пусть даже старенький и недоремонтированный – так и останется единичным случаем.

Параллельно с тем блокада транзита углеводородов через Ормузский пролив, через который идет около 30% мирового морского экспорта нефти, неизбежно приведет к значительному удорожанию углеводородов. Что опять-таки будет иметь неприятное положительное влияние на российский бюджет. Вслед за нефтью подрастут и цены на золото – поскольку цент физической торговли драгоценным металлом в Дубае, который является основным поставщиком золота в Швейцарию, Гонконг и Индию, прекратил отгрузку из-за военных рисков.

Хотя, конечно, в процессе активного вооруженного противостояния с США, Израилем и частью арабских соседей Иран не сможет поддерживать кремлевский режим ни готовым оружием, ни какими-то свежими технологиями в сфере производства дронов. Что, конечно, не может не радовать.

Но кроме этих чисто материальных последствий вокруг этой войны возникнут и неприятные политические моменты. Ведение военной кампании – и последовавших за ней переговоров с Ираном – неизбежно отвлечет на себя внимание как американских дипломатов, так и наших европейских партнеров. И если последним полностью абстрагироваться от нашей войны не удастся, то в Вашингтоне могут решить, что мир в Украине до ноября, когда состоятся выборы в Конгресс, является малодоступным.

С одной стороны, это ослабит давление на Киев относительно "соглашения любой ценой", который изредка практиковал Трамп, и на который так любят жаловаться наши политики. Но параллельно с тем вероятным будет и ослабление давления на Москву – хотя бы ради гарантированного не вмешательства Кремля в ход событий.

На фоне слухов о вероятном выходе российской делегации из трехсторонних переговоров с участием США наше будущее, похоже, сужается к перекрестку прицела. Впрочем, не то чтобы все существующие альтернативы выглядели слишком привлекательными. Слишком вероятны.