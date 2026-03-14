Под Купянском погиб единственный сын генерала СБУ

В Харьковской области погиб Никита Доценко. Ему было всего 24 года. Два года тому назад он добровольно ушел на фронт. Погиб в результате удара вражеской управляемой авиабомбы.

"А, говорят, дети генералов не воюют. На войне погиб старший лейтенант Никита Доценко – офицер отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го центра специального назначения. Он единственный сын генерала Даниила Доненко, бывшего начальника ГЗНИ СБУ", - написал журналист Андрей Цаплиенко.

Напомним, ранее в Донецкой области во время выполнения боевого задания неподалеку от Константиновки погиб боец бригады "Лють" Владислав Симкович - вражеский ударный беспилотник попал в боевую машину, в которой находился 45-летний военнослужащий.