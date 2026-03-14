Иран открыто пригрозил Украине ударами

Фото из открытых источников

Об этом Ибрагим Азизи написал в социальной сети, передает RegioNews.

"Оказывая поддержку израильскому режиму в виде дронов, несостоятельная Украина фактически вступила в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", - написал глава парламентского комитета национальной безопасности Ирана.

Следует отметить, что украинская сторона пока не комментировала угрозу со стороны иранского депутата.

Напомним, что Иран поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину. Страна снабжает россиян ударными беспилотниками и боеприпасами, а также порох для реактивных снарядов и стволов для гаубиц и танков. В частности, в начале полномасштабной войны иранские военные находились в оккупированном Крыму и помогали России атаковать беспилотниками мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины.