14 марта 2026, 16:15

Иран открыто пригрозил Украине ударами

14 марта 2026, 16:15
Фото из открытых источников
Председатель парламентского комитета национальной безопасности сделал заявление в отношении Украины. Он открыто назвал Украину целью Ирана

Об этом Ибрагим Азизи написал в социальной сети, передает RegioNews.

"Оказывая поддержку израильскому режиму в виде дронов, несостоятельная Украина фактически вступила в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", - написал глава парламентского комитета национальной безопасности Ирана.

Следует отметить, что украинская сторона пока не комментировала угрозу со стороны иранского депутата.

Напомним, что Иран поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину. Страна снабжает россиян ударными беспилотниками и боеприпасами, а также порох для реактивных снарядов и стволов для гаубиц и танков. В частности, в начале полномасштабной войны иранские военные находились в оккупированном Крыму и помогали России атаковать беспилотниками мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины.

Украина РФ Иран война Израиль
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
